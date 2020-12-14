за 15к там были полноценные однухи 40м2 в панельках на массивах аналогичных тернопольской дружбе. Без ремонта конечно.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 сер, 2023 13:26
за 15к там были полноценные однухи 40м2 в панельках на массивах аналогичных тернопольской дружбе. Без ремонта конечно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 09 сер, 2023 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 сер, 2023 13:26
Додано: Сер 09 сер, 2023 13:29
есть у меня приятель который хотел инвестировать в Болгарию. Пожил там год в итоге вернулся в Одессу (где купил и сдаёт 3 квартиры). Не всё золото, что блестит, Болгария депрессивная вся, что дальше 500м от моря. Поэтому кстати дешевая, в тех же 500м от моря. Членство в ЕС не делает никого богатым, а недвижимость привлекательной. Есть кое что важнее, чего в Болгарии нет.
и тратил бы в Европе 120евро в месяц на еду? мечтатель.
Додано: Сер 09 сер, 2023 16:31
3 роки власності на нерухомість + еміграція = обвал
тут всплила така тема:
що може привести до падіння цін КРЖН в найближчому майбутньому,
власне по житлу введеному до 2021 включно закінчується трирічний термін після якого нульова ставка податку на продаж нерухомості і емігранти почнуть її скидати
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