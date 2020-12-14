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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11137111381113911140>
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:26

  flyman написав:Пригадую, кавалірку можна було придбати в межах 15куе.
за 15к там были полноценные однухи 40м2 в панельках на массивах аналогичных тернопольской дружбе. Без ремонта конечно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 09 сер, 2023 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:26

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:можна посперечатися, відносно чого дешевий бетон.
относительно аналогичного в европейских столицах.

В Болгарії ще дешевше та в Боснії але чомусь інвестори не спішать - хоч там нема війни
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:29

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:можна посперечатися, відносно чого дешевий бетон.
относительно аналогичного в европейских столицах.

В Болгарії ще дешевше та в Боснії але чомусь інвестори не спішать - хоч там нема війни

есть у меня приятель который хотел инвестировать в Болгарию. Пожил там год в итоге вернулся в Одессу (где купил и сдаёт 3 квартиры). Не всё золото, что блестит, Болгария депрессивная вся, что дальше 500м от моря. Поэтому кстати дешевая, в тех же 500м от моря. Членство в ЕС не делает никого богатым, а недвижимость привлекательной. Есть кое что важнее, чего в Болгарии нет.
  flyman написав:Знав би прикуп жив би в Битомі і літав 50 ловкост рейсів у рік по Європі.
и тратил бы в Европе 120евро в месяц на еду? мечтатель.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 16:31

3 роки власності на нерухомість + еміграція = обвал

тут всплила така тема, що може привести до падіння цін КРЖН в найближчому майбутньому:

https://fi202x.blogspot.com/2023/08/3.html

по житлу введеному до 2021 включно закінчується трирічний термін, після якого нульова ставка податку на продаж нерухомості, і емігранти почнуть її скидати
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 17:09

Щоб тут не флудити - що скажете, панове?!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 17:55

flyman ,


по житлу введеному до 2021 включно закінчується трирічний термін, після якого нульова ставка податку на продаж нерухомості, і емігранти почнуть її скидати

Це якийсь новий чинник? Раніше ж його було? До цього в 2019 або 2020 роках ніхто не оформляв права власності і ніколи раніше 3-річний термін не спливав? Це вперше? Ну тепер зрозуміло про 3 дипломи.



Терміново треба похвалити? Нема сили терпіти?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 20:18

  Hotab написав:flyman ,


по житлу введеному до 2021 включно закінчується трирічний термін, після якого нульова ставка податку на продаж нерухомості, і емігранти почнуть її скидати

Це якийсь новий чинник? Раніше ж його було? До цього в 2019 або 2020 роках ніхто не оформляв права власності і ніколи раніше 3-річний термін не спливав? Це вперше?

а Хотаб не подумав, що те що почало будуватися на дні 2016-2017 вводилося в експлуатацію у 2020-2021 і тепер якраз підходить час 3 років володіння, щоб не попасти на податки.
Крім того, як казав агент "в лендлорда змінилися плани".
Думаю, в багатьох вони змінилися і нас чекає грандіозний розпродаж "навєса КРЖН".

А на ЗУ будівельний бум тільки почався і ціни м2 вже майже столичні, а оренда залишається провінційною.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 20:39

  flyman написав:Думаю, в багатьох вони змінилися і нас чекає грандіозний розпродаж "навєса КРЖН".
хорошо распродадутся, дальше что, куда будут пристраивать деньги? на депозиты или мб в овгз? или все выедут в Польшу? ты мыслишь на 1 шаг вперёд. пробуй мыслить хотя бы на 2-3. недвижимость сейчас самый надёжный актив после наличной валюты. Только её надо где-то хранить и дохода она не приносит. В банки нести деньги стремно, хз кому ударит моча в голову заморозить или отдавать гривной по курсу. С ГКО многие влипли хотя и без войны (справка для любителей овгз).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 09 сер, 2023 20:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 20:41

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Думаю, в багатьох вони змінилися і нас чекає грандіозний розпродаж "навєса КРЖН".
хорошо распродадутся, дальше что, куда будут пристраивать деньги? на депозиты или мб в овгз? ты мыслишь на 1 шаг вперёд. пробуй мыслить хотя бы на 2-3

Не буде грошей щоб пристроювати - ось таке буде після війни
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 20:46

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Думаю, в багатьох вони змінилися і нас чекає грандіозний розпродаж "навєса КРЖН".
хорошо распродадутся, дальше что, куда будут пристраивать деньги? на депозиты или мб в овгз? ты мыслишь на 1 шаг вперёд. пробуй мыслить хотя бы на 2-3

Не буде грошей щоб пристроювати - ось таке буде після війни

а куда денется вся фин.помощь которую на прислал запад? еще напечатают и пришлют. Или думаете нас сейчас кормят, чтобы после войны мы сдохли от голода?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 09 сер, 2023 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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