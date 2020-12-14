cherchiltank написав:
Не буде грошей щоб пристроювати - ось таке буде після війни
Хто куди пристроює
Брат сьогодні був в салоні бвм у Львові. Каже х7 їдуть цілими автовозами і все вже викуплене)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 сер, 2023 20:47
Хто куди пристроює
Брат сьогодні був в салоні бвм у Львові. Каже х7 їдуть цілими автовозами і все вже викуплене)
Додано: Сер 09 сер, 2023 20:52
gonchik74
З форуму доміка:
Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3
На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+
|