RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11137111381113911140
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 20:47

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Думаю, в багатьох вони змінилися і нас чекає грандіозний розпродаж "навєса КРЖН".
хорошо распродадутся, дальше что, куда будут пристраивать деньги? на депозиты или мб в овгз? ты мыслишь на 1 шаг вперёд. пробуй мыслить хотя бы на 2-3

Не буде грошей щоб пристроювати - ось таке буде після війни

Хто куди пристроює
https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... /9/703052/
Брат сьогодні був в салоні бвм у Львові. Каже х7 їдуть цілими автовозами і все вже викуплене)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 390
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 20:52

gonchik74
З форуму доміка:
Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3
На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+
https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600
remark
 
Повідомлень: 969
З нами з: 25.12.15
Подякував: 168 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 21:21

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Думаю, в багатьох вони змінилися і нас чекає грандіозний розпродаж "навєса КРЖН".
хорошо распродадутся, дальше что, куда будут пристраивать деньги? на депозиты или мб в овгз? или все выедут в Польшу? ты мыслишь на 1 шаг вперёд. пробуй мыслить хотя бы на 2-3. недвижимость сейчас самый надёжный актив после наличной валюты. Только её надо где-то хранить и дохода она не приносит. В банки нести деньги стремно, хз кому ударит моча в голову заморозить или отдавать гривной по курсу. С ГКО многие влипли хотя и без войны (справка для любителей овгз).

запитай у Трибеки кудись же прилаштувала, може у який Вроцлав РЖН або Кракув РЖН
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32131
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 2678 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 21:57

Хто куди пристроює
https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... /9/703052/
Брат сьогодні був в салоні бвм у Львові. Каже х7 їдуть цілими автовозами і все вже викуплене)[/quote]
Ну так 2000 бмв за сім місяців - це дуже багато? Думаю в Польщі продається раз в 5 більше, краще подивіться на загальну статистику продажу авто - вона невтішна, ті хто раніше купляв бмв і зараз купляє а ось ті хто раніше купляв Рено- купляє биток)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 679
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 22:00

  remark написав:gonchik74
З форуму доміка:
Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3
На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+
https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600

Ну так цей Варшавський один з найдешевших і небагатьох варіантів що буде добудований - скільки взагалі живих строєк по Києву? А цю мантру про очєрєді на цілий день я вже чую 10 років) за цілий день все б вже розкупили але зараз будуть рік співати про очєрєді)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 679
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11137111381113911140
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2404, 2405, 2406
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24058 16205891
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 сер, 2023 08:57
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309475
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5814
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3074)
09.08.2023 22:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.