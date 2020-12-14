Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 З форуму доміка: Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3 На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+ https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600
flyman написав:Думаю, в багатьох вони змінилися і нас чекає грандіозний розпродаж "навєса КРЖН".
хорошо распродадутся, дальше что, куда будут пристраивать деньги? на депозиты или мб в овгз? или все выедут в Польшу? ты мыслишь на 1 шаг вперёд. пробуй мыслить хотя бы на 2-3. недвижимость сейчас самый надёжный актив после наличной валюты. Только её надо где-то хранить и дохода она не приносит. В банки нести деньги стремно, хз кому ударит моча в голову заморозить или отдавать гривной по курсу. С ГКО многие влипли хотя и без войны (справка для любителей овгз).
запитай у Трибеки кудись же прилаштувала, може у який Вроцлав РЖН або Кракув РЖН
Хто куди пристроює https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... /9/703052/ Брат сьогодні був в салоні бвм у Львові. Каже х7 їдуть цілими автовозами і все вже викуплене)[/quote] Ну так 2000 бмв за сім місяців - це дуже багато? Думаю в Польщі продається раз в 5 більше, краще подивіться на загальну статистику продажу авто - вона невтішна, ті хто раніше купляв бмв і зараз купляє а ось ті хто раніше купляв Рено- купляє биток)
remark написав:gonchik74 З форуму доміка: Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3 На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+ https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600
Ну так цей Варшавський один з найдешевших і небагатьох варіантів що буде добудований - скільки взагалі живих строєк по Києву? А цю мантру про очєрєді на цілий день я вже чую 10 років) за цілий день все б вже розкупили але зараз будуть рік співати про очєрєді)