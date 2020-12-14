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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11137111381113911140
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 20:47

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Думаю, в багатьох вони змінилися і нас чекає грандіозний розпродаж "навєса КРЖН".
хорошо распродадутся, дальше что, куда будут пристраивать деньги? на депозиты или мб в овгз? ты мыслишь на 1 шаг вперёд. пробуй мыслить хотя бы на 2-3

Не буде грошей щоб пристроювати - ось таке буде після війни

Хто куди пристроює
https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... /9/703052/
Брат сьогодні був в салоні бвм у Львові. Каже х7 їдуть цілими автовозами і все вже викуплене)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 20:52

gonchik74
З форуму доміка:
Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3
На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+
https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 21:21

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Думаю, в багатьох вони змінилися і нас чекає грандіозний розпродаж "навєса КРЖН".
хорошо распродадутся, дальше что, куда будут пристраивать деньги? на депозиты или мб в овгз? или все выедут в Польшу? ты мыслишь на 1 шаг вперёд. пробуй мыслить хотя бы на 2-3. недвижимость сейчас самый надёжный актив после наличной валюты. Только её надо где-то хранить и дохода она не приносит. В банки нести деньги стремно, хз кому ударит моча в голову заморозить или отдавать гривной по курсу. С ГКО многие влипли хотя и без войны (справка для любителей овгз).

запитай у Трибеки кудись же прилаштувала, може у який Вроцлав РЖН або Кракув РЖН
flyman
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3
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 21:57

Хто куди пристроює
https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... /9/703052/
Брат сьогодні був в салоні бвм у Львові. Каже х7 їдуть цілими автовозами і все вже викуплене)[/quote]
Ну так 2000 бмв за сім місяців - це дуже багато? Думаю в Польщі продається раз в 5 більше, краще подивіться на загальну статистику продажу авто - вона невтішна, ті хто раніше купляв бмв і зараз купляє а ось ті хто раніше купляв Рено- купляє биток)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 22:00

  remark написав:gonchik74
З форуму доміка:
Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3
На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+
https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600

Ну так цей Варшавський один з найдешевших і небагатьох варіантів що буде добудований - скільки взагалі живих строєк по Києву? А цю мантру про очєрєді на цілий день я вже чую 10 років) за цілий день все б вже розкупили але зараз будуть рік співати про очєрєді)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 23:01

  cherchiltank написав:Ну так 2000 бмв за сім місяців - це дуже багато? Думаю в Польщі продається раз в 5 більше, краще подивіться на загальну статистику продажу авто - вона невтішна, ті хто раніше купляв бмв і зараз купляє а ось ті хто раніше купляв Рено- купляє биток)

Всего за 7 месяцев 2023 года в Украине продано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это не мало. Больше всего берут Тойот. Половина авто приобретается в Киеве. Ежемесячно на новые авто в Киеве тратят до 50 млн долларов
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 00:41

  remark написав:gonchik74
З форуму доміка:
Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3
На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+
https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600

такие очереди что аж строительство новых обьектов не начинаеться
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 04:38

Zebra ,

Всего за 7 месяцев 2023 года в Украине продано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это не мало.


Це ДУЖЕ мало. Для підтримання парку на рівні не «суцільний металолом» потрібно продавати по 1 млн в рік.
Але давай хоча б в порівнянні…
Довоєнний 2021 рік - 103 тисячі.
В 2022 році - 40 тисяч.
Якщо в 2023 році продаватимуть стільки ж (буде 60 тисяч за рік ), то це не покриває навіть відкладений попит. ще 100 тисяч відкладеного попиту є.
Фактично відкладений попит ще більше. Бо через закриття портів рухнув ввіз битків з США. Вони їдуть через Європу, але це ускладнило і скоротило кількість.
Тому, тут нема аж ніяк приводів для розповідей, що гроші палять ляжки у населення.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 07:06

  Феодал написав:
  remark написав:gonchik74
З форуму доміка:
Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3
На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+
https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600

такие очереди что аж строительство новых обьектов не начинаеться

Вони не потрібні.
Немає ні населення, ні платоспроможного попиту.
Епоха масових новобудів в Києві - закінчилась 24.02.2022
Існуючого жилфонду цілком вистачає для всіх.
Тим більше - населення активно скорочується.
Frant
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