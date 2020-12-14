vitaliiangel написав:

flyman написав: Думаю, в багатьох вони змінилися і нас чекає грандіозний розпродаж "навєса КРЖН". Думаю, в багатьох вони змінилися і нас чекає грандіозний розпродаж "навєса КРЖН".

хорошо распродадутся, дальше что, куда будут пристраивать деньги? на депозиты или мб в овгз? или все выедут в Польшу? ты мыслишь на 1 шаг вперёд. пробуй мыслить хотя бы на 2-3. недвижимость сейчас самый надёжный актив после наличной валюты. Только её надо где-то хранить и дохода она не приносит. В банки нести деньги стремно, хз кому ударит моча в голову заморозить или отдавать гривной по курсу. С ГКО многие влипли хотя и без войны (справка для любителей овгз).