Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 З форуму доміка: Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3 На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+ https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600
flyman написав:Думаю, в багатьох вони змінилися і нас чекає грандіозний розпродаж "навєса КРЖН".
хорошо распродадутся, дальше что, куда будут пристраивать деньги? на депозиты или мб в овгз? или все выедут в Польшу? ты мыслишь на 1 шаг вперёд. пробуй мыслить хотя бы на 2-3. недвижимость сейчас самый надёжный актив после наличной валюты. Только её надо где-то хранить и дохода она не приносит. В банки нести деньги стремно, хз кому ударит моча в голову заморозить или отдавать гривной по курсу. С ГКО многие влипли хотя и без войны (справка для любителей овгз).
запитай у Трибеки кудись же прилаштувала, може у який Вроцлав РЖН або Кракув РЖН
Хто куди пристроює https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... /9/703052/ Брат сьогодні був в салоні бвм у Львові. Каже х7 їдуть цілими автовозами і все вже викуплене)[/quote] Ну так 2000 бмв за сім місяців - це дуже багато? Думаю в Польщі продається раз в 5 більше, краще подивіться на загальну статистику продажу авто - вона невтішна, ті хто раніше купляв бмв і зараз купляє а ось ті хто раніше купляв Рено- купляє биток)
remark написав:gonchik74 З форуму доміка: Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3 На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+ https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600
Ну так цей Варшавський один з найдешевших і небагатьох варіантів що буде добудований - скільки взагалі живих строєк по Києву? А цю мантру про очєрєді на цілий день я вже чую 10 років) за цілий день все б вже розкупили але зараз будуть рік співати про очєрєді)
cherchiltank написав:Ну так 2000 бмв за сім місяців - це дуже багато? Думаю в Польщі продається раз в 5 більше, краще подивіться на загальну статистику продажу авто - вона невтішна, ті хто раніше купляв бмв і зараз купляє а ось ті хто раніше купляв Рено- купляє биток)
Всего за 7 месяцев 2023 года в Украине продано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это не мало. Больше всего берут Тойот. Половина авто приобретается в Киеве. Ежемесячно на новые авто в Киеве тратят до 50 млн долларов
remark написав:gonchik74 З форуму доміка: Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3 На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+ https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600
такие очереди что аж строительство новых обьектов не начинаеться
Всего за 7 месяцев 2023 года в Украине продано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это не мало.
Це ДУЖЕ мало. Для підтримання парку на рівні не «суцільний металолом» потрібно продавати по 1 млн в рік. Але давай хоча б в порівнянні… Довоєнний 2021 рік - 103 тисячі. В 2022 році - 40 тисяч. Якщо в 2023 році продаватимуть стільки ж (буде 60 тисяч за рік ), то це не покриває навіть відкладений попит. ще 100 тисяч відкладеного попиту є. Фактично відкладений попит ще більше. Бо через закриття портів рухнув ввіз битків з США. Вони їдуть через Європу, але це ускладнило і скоротило кількість. Тому, тут нема аж ніяк приводів для розповідей, що гроші палять ляжки у населення.
remark написав:gonchik74 З форуму доміка: Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3 На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+ https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600
Да я был и в Диброва и варшавский 3. Нужно записываться. А на переуступки нужно 2..3 недели ждать. По арестовичу
Востаннє редагувалось beee в Чет 10 сер, 2023 09:42, всього редагувалось 1 раз.
remark написав:gonchik74 З форуму доміка: Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3 На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+ https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600
такие очереди что аж строительство новых обьектов не начинаеться
И не начнется. Девелопмент - 5 летний процесс. Все тут озабочены гарантиями безопасности для страны в целом. При этом понятия не имеют, что государство не несёт никаких гарантий для каждого лично. Тем более - для девелопера. Вы даже не имеете права на возмещение. Украина не является участницей Римского статута
cherchiltank написав:Ну так 2000 бмв за сім місяців - це дуже багато? Думаю в Польщі продається раз в 5 більше, краще подивіться на загальну статистику продажу авто - вона невтішна, ті хто раніше купляв бмв і зараз купляє а ось ті хто раніше купляв Рено- купляє биток)
Всего за 7 месяцев 2023 года в Украине продано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это не мало. Больше всего берут Тойот. Половина авто приобретается в Киеве. Ежемесячно на новые авто в Киеве тратят до 50 млн долларов
Ти альтернативно одарьонний? Це вдвічі менше ніж у 2021)і в ДЕСЯТЬ разів менше ніж у наприклад 2007)