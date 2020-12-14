cherchiltank написав:Zebra написав:
Всего за 7 месяцев 2023 года в Украине продано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это не мало. Больше всего берут Тойот. Половина авто приобретается в Киеве. Ежемесячно на новые авто в Киеве тратят до 50 млн долларов
Ти альтернативно одарьонний? Це вдвічі менше ніж у 2021)і в ДЕСЯТЬ разів менше ніж у наприклад 2007)
Можна ще порівняти із 1913.
Ціну гостинки на Милютенка у 2007 нагадаєте?
Можна обновляти машину кожні 3 роки,
можна зробити вигляд, що у 2022 не навезли блях без розмитнення на роки наперед,
можна вийти із модного МЗК концептуального шлакоблоку і побачити, що корит з гайкми біля ЖК в білий день, більше чим до 24.02.22 у ввечері, коли всі вертаються до дому і паркують свої ластівки під вікнами,
можна вийти із хруща, і побачити на газоні авто дорожчі за сам хрущ,
і що?