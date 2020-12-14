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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11138111391114011141
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 10:02

  cherchiltank написав:
  Zebra написав:
  cherchiltank написав:Ну так 2000 бмв за сім місяців - це дуже багато? Думаю в Польщі продається раз в 5 більше, краще подивіться на загальну статистику продажу авто - вона невтішна, ті хто раніше купляв бмв і зараз купляє а ось ті хто раніше купляв Рено- купляє биток)

Всего за 7 месяцев 2023 года в Украине продано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это не мало. Больше всего берут Тойот. Половина авто приобретается в Киеве. Ежемесячно на новые авто в Киеве тратят до 50 млн долларов

Ти альтернативно одарьонний? Це вдвічі менше ніж у 2021)і в ДЕСЯТЬ разів менше ніж у наприклад 2007)

Можна ще порівняти із 1913.

Ціну гостинки на Милютенка у 2007 нагадаєте?

Можна обновляти машину кожні 3 роки,
можна зробити вигляд, що у 2022 не навезли блях без розмитнення на роки наперед,
можна вийти із модного МЗК концептуального шлакоблоку і побачити, що корит з гайкми біля ЖК в білий день, більше чим до 24.02.22 у ввечері, коли всі вертаються до дому і паркують свої ластівки під вікнами,
можна вийти із хруща, і побачити на газоні авто дорожчі за сам хрущ,
і що?
flyman
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