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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11138111391114011141
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 13:27

  Frant написав:Неясно, що буде завтра.
почему не ясно? ты будешь ныть и завтра и через 3 года.
С=стабильность
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 13:30

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Неясно, що буде завтра.
почему не ясно? ты будешь ныть и завтра и через 3 года.
С=стабильность

Питання, куди підуть ціни КРЖН через півроку-рік))))
Вже очевидно, що жодного дорожаю для масового житла не буде. :twisted:
Навіть статистика продажу автомобілів це підтверджує. :mrgreen:
Звісно, для тих, хто вміє з цифрами :mrgreen:

Ти чому перестав боротись з києвськими "хрущами"??
Перестали платити? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 14:11

  Феодал написав:
  remark написав:gonchik74
З форуму доміка:
Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3
На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+
https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600

такие очереди что аж строительство новых обьектов не начинаеться

Думаю сейчас идет лихорадочный передел земельных участков под застройку. Велике будівництво покищо не на часі. При цьому іпотека під 7% річних набирає обертів.
airmax78
 
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  #<1 ... 11138111391114011141
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