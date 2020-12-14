почему не ясно? ты будешь ныть и завтра и через 3 года.
С=стабильность
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 сер, 2023 13:27
Додано: Чет 10 сер, 2023 13:30
Питання, куди підуть ціни КРЖН через півроку-рік))))
Вже очевидно, що жодного дорожаю для масового житла не буде.
Навіть статистика продажу автомобілів це підтверджує.
Звісно, для тих, хто вміє з цифрами
Ти чому перестав боротись з києвськими "хрущами"??
Перестали платити?
Додано: Чет 10 сер, 2023 14:11
Думаю сейчас идет лихорадочный передел земельных участков под застройку. Велике будівництво покищо не на часі. При цьому іпотека під 7% річних набирає обертів.
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