RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11138111391114011141
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 13:30

Питання, куди підуть ціни КРЖН через півроку-рік))))
Вже очевидно, що жодного дорожаю для масового житла не буде. :twisted:
Навіть статистика продажу автомобілів це підтверджує. :mrgreen:
Звісно, для тих, хто вміє з цифрами :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23314
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 14:11

  Феодал написав:
  remark написав:gonchik74
З форуму доміка:
Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3
На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+
https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600

такие очереди что аж строительство новых обьектов не начинаеться

Думаю сейчас идет лихорадочный передел земельных участков под застройку. Велике будівництво покищо не на часі. При цьому іпотека під 7% річних набирає обертів.
airmax78
 
Повідомлень: 42491
З нами з: 25.10.12
Подякував: 968 раз.
Подякували: 5210 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 14:20

  airmax78 написав:
  Феодал написав:
  remark написав:gonchik74
З форуму доміка:
Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3
На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+
https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600

такие очереди что аж строительство новых обьектов не начинаеться

Думаю сейчас идет лихорадочный передел земельных участков под застройку. Велике будівництво покищо не на часі. При цьому іпотека під 7% річних набирає обертів.

А конкретно з цифрами? Бо половина будівництв стоїть)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 680
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:42

  cherchiltank написав:А конкретно з цифрами? Бо половина будівництв стоїть)

Я згодний з Зеброю: після нашої перемоги, наступного дня, ціни в Києві зроблять X2.
airmax78
 
Повідомлень: 42491
З нами з: 25.10.12
Подякував: 968 раз.
Подякували: 5210 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11138111391114011141
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, Модератор і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2404, 2405, 2406
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24058 16206288
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 сер, 2023 08:57
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309478
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5814
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9074)
10.08.2023 15:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.