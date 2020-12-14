Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Питання, куди підуть ціни КРЖН через півроку-рік)))) Вже очевидно, що жодного дорожаю для масового житла не буде. Навіть статистика продажу автомобілів це підтверджує. Звісно, для тих, хто вміє з цифрами
remark написав:gonchik74 З форуму доміка: Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3 На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+ https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600
такие очереди что аж строительство новых обьектов не начинаеться
Думаю сейчас идет лихорадочный передел земельных участков под застройку. Велике будівництво покищо не на часі. При цьому іпотека під 7% річних набирає обертів.
remark написав:gonchik74 З форуму доміка: Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3 На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+ https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600
такие очереди что аж строительство новых обьектов не начинаеться
Думаю сейчас идет лихорадочный передел земельных участков под застройку. Велике будівництво покищо не на часі. При цьому іпотека під 7% річних набирає обертів.
А конкретно з цифрами? Бо половина будівництв стоїть)