Додано: Чет 10 сер, 2023 15:52

airmax78 написав: cherchiltank написав: А конкретно з цифрами? Бо половина будівництв стоїть) А конкретно з цифрами? Бо половина будівництв стоїть)

Я згодний з Зеброю: після нашої перемоги, наступного дня, ціни в Києві зроблять X2. Я згодний з Зеброю: після нашої перемоги, наступного дня, ціни в Києві зроблять X2.

Максим, детский сад. РН большой и инертный. сейчас дно которое продлится еще не менее 1-2 лет. потом рост независимо от исхода войны.Тот кто ждет ее окончания, через год-два перестанет это делать, потому что война войной, а жить когда? только надо время чтобы это понять. Менталитет он тоже инертный.х2 если и будет то через 4-5-6 лет по мере осознавания большинством, что дно пройдено. Народ любит покупать то что даражает. По 40,50 у меня доллары с руками отрывали, любые, а сейчас по 37,40 крутят носом - неси им только новые синие. По недвижимости точно так же. На волне дорожая можно слить дорого любой неликвид. А сейчас давай им дисконт на всё.