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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11139111401114111142>
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 13:30

Питання, куди підуть ціни КРЖН через півроку-рік))))
Вже очевидно, що жодного дорожаю для масового житла не буде. :twisted:
Навіть статистика продажу автомобілів це підтверджує. :mrgreen:
Звісно, для тих, хто вміє з цифрами :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 14:11

  Феодал написав:
  remark написав:gonchik74
З форуму доміка:
Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3
На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+
https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600

такие очереди что аж строительство новых обьектов не начинаеться

Думаю сейчас идет лихорадочный передел земельных участков под застройку. Велике будівництво покищо не на часі. При цьому іпотека під 7% річних набирає обертів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 14:20

  airmax78 написав:
  Феодал написав:
  remark написав:gonchik74
З форуму доміка:
Ну вот сегодня старт продаж в Варшавский-3
На минуточку, очередь к менеджерам по 4-5 человек была целый день! Цена на Варшавский-2 и Варшавский+ и Диброва взлетели на однокомнатные до 56-62 тысячи $ средняя. Есть меньше, но это или кривая планировка, или малый метраж или этажи 20+
https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... st-2100600

такие очереди что аж строительство новых обьектов не начинаеться

Думаю сейчас идет лихорадочный передел земельных участков под застройку. Велике будівництво покищо не на часі. При цьому іпотека під 7% річних набирає обертів.

А конкретно з цифрами? Бо половина будівництв стоїть)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:42

  cherchiltank написав:А конкретно з цифрами? Бо половина будівництв стоїть)

Я згодний з Зеброю: після нашої перемоги, наступного дня, ціни в Києві зроблять X2.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:52

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:А конкретно з цифрами? Бо половина будівництв стоїть)

Я згодний з Зеброю: після нашої перемоги, наступного дня, ціни в Києві зроблять X2.

Максим, детский сад. РН большой и инертный. сейчас дно которое продлится еще не менее 1-2 лет. потом рост независимо от исхода войны.

Тот кто ждет ее окончания, через год-два перестанет это делать, потому что война войной, а жить когда? только надо время чтобы это понять. Менталитет он тоже инертный.

х2 если и будет то через 4-5-6 лет по мере осознавания большинством, что дно пройдено. Народ любит покупать то что даражает. По 40,50 у меня доллары с руками отрывали, любые, а сейчас по 37,40 крутят носом - неси им только новые синие. По недвижимости точно так же. На волне дорожая можно слить дорого любой неликвид. А сейчас давай им дисконт на всё.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:09

  vitaliiangel написав:На волне дорожая можно слить дорого любой неликвид.

Дорожаю не буде.
Як і нових масових забудов.
Житла всім вистачає. Навіть надлишок є.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:12

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:А конкретно з цифрами? Бо половина будівництв стоїть)

Я згодний з Зеброю: після нашої перемоги, наступного дня, ціни в Києві зроблять X2.

детский сад. РН большой и инертный. сейчас дно которое продлится еще не менее 1-2 лет. потом рост независимо от исхода войны, тот кто ждет ее окончания, скоро перестанет это делать, потому что война войной, а жить когда? только людям надо время чтобы это понять. Менталитет он тоже инертный. х2 если и будет то через 4-5-6 лет по мере осознавания что дно пройдено. Народ любит покупать то что даражает. По 40,50 у меня доллары с руками отрывали, любые, сейчас по 37,40 крутят носом - неси им синие и т.д.

Якщо ви не помітили, то мільйони українців зараз вирішують питання не «жить когда?», а «жить где?». І, як правило, це молоді та перспективні люди. Питання «жить когда?», здебільшого, ставлять перед собою люди за 45. Здебільшого у них вже є квітка, часто не одна, часто ще й мінісело на 1000 кВт місячного споживання, як упана cherchilltanka. Вони точно будуть покупцями на ринку нерухомості м. Києва та передмість?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:35

  gonchik74 написав:Якщо ви не помітили, то мільйони українців зараз вирішують питання не «жить когда?», а «жить где?». І, як правило, це молоді та перспективні люди. Питання «жить когда?», здебільшого, ставлять перед собою люди за 45. Здебільшого у них вже є квітка, часто не одна, часто ще й мінісело на 1000 кВт місячного споживання, як упана cherchilltanka. Вони точно будуть покупцями на ринку нерухомості м. Києва та передмість?

Нормальні українці зараз вирішують тільки два питання: або як зробити яко мога більше росіян хорошими, або як максимально допомогти тим, хто робить росіян хорошими.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:36

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:А конкретно з цифрами? Бо половина будівництв стоїть)

Я згодний з Зеброю: після нашої перемоги, наступного дня, ціни в Києві зроблять X2.

найближчим часом можливо хіба "перемир'я", перемога - як вона виглядає, коли можлива?
перший етап гібридної війни тривав 8 років, другий ? років .... ще скільки років чекати на перемогу, за той час коли КРЖН зробить Х2 інфляція долара скільки зробить?

недавно зробив висновок, що нас чекає "грандіозний ісход лендлордів"
https://fi202x.blogspot.com/2023/08/3.html
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 17:24

  gonchik74 написав:мільйони українців зараз вирішують питання не «жить когда?», а «жить где?»
че там решать, Европа по цены доступнее Киева. За стоимость киевского хруща особняк в Шклярска Поремба. Решать то можно, а бабки что то решать у них есть?
vitaliiangel
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