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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11139111401114111142
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 17:38

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:Якщо ви не помітили, то мільйони українців зараз вирішують питання не «жить когда?», а «жить где?». І, як правило, це молоді та перспективні люди. Питання «жить когда?», здебільшого, ставлять перед собою люди за 45. Здебільшого у них вже є квітка, часто не одна, часто ще й мінісело на 1000 кВт місячного споживання, як упана cherchilltanka. Вони точно будуть покупцями на ринку нерухомості м. Києва та передмість?

Нормальні українці зараз вирішують тільки два питання: або як зробити яко мога більше росіян хорошими, або як максимально допомогти тим, хто робить росіян хорошими.

Треть граждан Украины уже выехала. Ненормальные, однозначно.
С какого такого бодуна тогда наше руководство чешет репу, как бы этих ненормальных вернуть? А та же самая Польша создаёт условия, чтобы ненормальные остались у них.
Бороться за ненормальных - это такой же бред, как и х2 на КРЖН после войны в условиях галопирующей инфляции
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 18:34

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:Якщо ви не помітили, то мільйони українців зараз вирішують питання не «жить когда?», а «жить где?». І, як правило, це молоді та перспективні люди. Питання «жить когда?», здебільшого, ставлять перед собою люди за 45. Здебільшого у них вже є квітка, часто не одна, часто ще й мінісело на 1000 кВт місячного споживання, як упана cherchilltanka. Вони точно будуть покупцями на ринку нерухомості м. Києва та передмість?

Нормальні українці зараз вирішують тільки два питання: або як зробити яко мога більше росіян хорошими, або як максимально допомогти тим, хто робить росіян хорошими.

Треть граждан Украины уже выехала. Ненормальные, однозначно.
С какого такого бодуна тогда наше руководство чешет репу, как бы этих ненормальных вернуть? А та же самая Польша создаёт условия, чтобы ненормальные остались у них.
Бороться за ненормальных - это такой же бред, как и х2 на КРЖН после войны в условиях галопирующей инфляции

Делать не хрен нашему руководству. Вместо того чтобы договориться с той же Германией, Великобританией и т.д. чтобы свернули все программы помощи беженцам а эти деньги направили в Украину, занимаются какой-то демагогией. В результате одни воюют, а другие занимаются туризмом по миру и сбором ништяков. Многие из них настолько тупы и бессовестны что еще и выкладывают это в инсту и фб.
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 18:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:РН большой и инертный. сейчас дно которое продлится еще не менее 1-2 лет.

Як по Вашему, на скільки ціни впали з жирнючого 2021 року? Впали хоч на 10%?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 19:13

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:РН большой и инертный. сейчас дно которое продлится еще не менее 1-2 лет.

Як по Вашему, на скільки ціни впали з жирнючого 2021 року? Впали хоч на 10%?

в 2021 не интересовался) а с 2022 немного отросли, я сюда кидал варшавский с документами па850 сейчас 1куе и выше
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 20:16

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:РН большой и инертный. сейчас дно которое продлится еще не менее 1-2 лет.

Як по Вашему, на скільки ціни впали з жирнючого 2021 року? Впали хоч на 10%?

в 2021 не интересовался) а с 2022 немного отросли, я сюда кидал варшавский с документами па850 сейчас 1куе и выше

Так яке тоді
  vitaliiangel написав:сейчас дно
?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 20:20

  airmax78 написав:Делать не хрен нашему руководству. Вместо того чтобы договориться с той же Германией, Великобританией и т.д. чтобы свернули все программы помощи беженцам а эти деньги направили в Украину, занимаются какой-то демагогией. В результате одни воюют, а другие занимаются туризмом по миру и сбором ништяков. Многие из них настолько тупы и бессовестны что еще и выкладывают это в инсту и фб.

В Украине нет тотальной мобилизации, в войне задействовано не более 5% населения. Остальные 95% живут на расслабончике и ничем от тех кто выехал не отличаются. Зайдите в любой кабак, ресторан - песни да пляски. Зайдите в качалку - мужики двигают железо, спортзалы забиты. Население городов не призыается. Война для сельского населения. Городское в ней не участвует.
Zebra
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