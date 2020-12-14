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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 сер, 2023 17:38
airmax78 написав: gonchik74 написав:
Якщо ви не помітили, то мільйони українців зараз вирішують питання не «жить когда?», а «жить где?». І, як правило, це молоді та перспективні люди. Питання «жить когда?», здебільшого, ставлять перед собою люди за 45. Здебільшого у них вже є квітка, часто не одна, часто ще й мінісело на 1000 кВт місячного споживання, як упана cherchilltanka. Вони точно будуть покупцями на ринку нерухомості м. Києва та передмість?
Нормальні українці зараз вирішують тільки два питання: або як зробити яко мога більше росіян хорошими, або як максимально допомогти тим, хто робить росіян хорошими.
Треть граждан Украины уже выехала. Ненормальные, однозначно.
С какого такого бодуна тогда наше руководство чешет репу, как бы этих ненормальных вернуть? А та же самая Польша создаёт условия, чтобы ненормальные остались у них.
Бороться за ненормальных - это такой же бред, как и х2 на КРЖН после войны в условиях галопирующей инфляции
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Додано: Чет 10 сер, 2023 18:34
antey1969 написав: airmax78 написав: gonchik74 написав:
Якщо ви не помітили, то мільйони українців зараз вирішують питання не «жить когда?», а «жить где?». І, як правило, це молоді та перспективні люди. Питання «жить когда?», здебільшого, ставлять перед собою люди за 45. Здебільшого у них вже є квітка, часто не одна, часто ще й мінісело на 1000 кВт місячного споживання, як упана cherchilltanka. Вони точно будуть покупцями на ринку нерухомості м. Києва та передмість?
Нормальні українці зараз вирішують тільки два питання: або як зробити яко мога більше росіян хорошими, або як максимально допомогти тим, хто робить росіян хорошими.
Треть граждан Украины уже выехала. Ненормальные, однозначно.
С какого такого бодуна тогда наше руководство чешет репу, как бы этих ненормальных вернуть? А та же самая Польша создаёт условия, чтобы ненормальные остались у них.
Бороться за ненормальных - это такой же бред, как и х2 на КРЖН после войны в условиях галопирующей инфляции
Делать не хрен нашему руководству. Вместо того чтобы договориться с той же Германией, Великобританией и т.д. чтобы свернули все программы помощи беженцам а эти деньги направили в Украину, занимаются какой-то демагогией. В результате одни воюют, а другие занимаются туризмом по миру и сбором ништяков. Многие из них настолько тупы и бессовестны что еще и выкладывают это в инсту и фб.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 18:46
vitaliiangel написав:
РН большой и инертный. сейчас дно
которое продлится еще не менее 1-2 лет.
Як по Вашему, на скільки ціни впали з жирнючого 2021 року? Впали хоч на 10%?
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Додано: Чет 10 сер, 2023 19:13
BIGor написав: vitaliiangel написав:
РН большой и инертный. сейчас дно
которое продлится еще не менее 1-2 лет.
Як по Вашему, на скільки ціни впали з жирнючого 2021 року? Впали хоч на 10%?
в 2021 не интересовался) а с 2022 немного отросли, я сюда кидал варшавский с документами па850 сейчас 1куе и выше
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Додано: Чет 10 сер, 2023 20:16
vitaliiangel написав: BIGor написав: vitaliiangel написав:
РН большой и инертный. сейчас дно
которое продлится еще не менее 1-2 лет.
Як по Вашему, на скільки ціни впали з жирнючого 2021 року? Впали хоч на 10%?
в 2021 не интересовался) а с 2022 немного отросли, я сюда кидал варшавский с документами па850 сейчас 1куе и выше
Так яке тоді
vitaliiangel написав:сейчас дно
?
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Додано: Чет 10 сер, 2023 20:54
antey1969 написав: airmax78 написав: gonchik74 написав:
Якщо ви не помітили, то мільйони українців зараз вирішують питання не «жить когда?», а «жить где?». І, як правило, це молоді та перспективні люди. Питання «жить когда?», здебільшого, ставлять перед собою люди за 45. Здебільшого у них вже є квітка, часто не одна, часто ще й мінісело на 1000 кВт місячного споживання, як упана cherchilltanka. Вони точно будуть покупцями на ринку нерухомості м. Києва та передмість?
Нормальні українці зараз вирішують тільки два питання: або як зробити яко мога більше росіян хорошими, або як максимально допомогти тим, хто робить росіян хорошими.
Треть граждан Украины уже выехала. Ненормальные, однозначно.
С какого такого бодуна тогда наше руководство чешет репу, как бы этих ненормальных вернуть? А та же самая Польша создаёт условия, чтобы ненормальные остались у них.
Бороться за ненормальных - это такой же бред, как и х2 на КРЖН после войны в условиях галопирующей инфляции
слыш, "нормальный"
иди на...колбасную ветку к коле и обсуждайте там ништяки которые получаете "благодаря" тому что реальные пацаны гибнут на фронте
зипал НЕреально, у..д моральный
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Додано: Чет 10 сер, 2023 21:35
Прохожий написав:
слыш, "нормальный"
иди на...колбасную ветку к коле и обсуждайте там ништяки которые получаете "благодаря" тому что реальные пацаны гибнут на фронте
зипал НЕреально, у..д моральный
Многие одноклеточные, из тех кто выехал, считают что они все эти ништяки заслужили потому что они такие умные и офигенные. Граждане мира, принадлежат своим семьям, и т.д. и т.п. А раз так, то на Украину можно забить и заниматься обустройством своей жизни на новом месте.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 21:58
airmax78 написав: Прохожий написав:
слыш, "нормальный"
иди на...колбасную ветку к коле и обсуждайте там ништяки которые получаете "благодаря" тому что реальные пацаны гибнут на фронте
зипал НЕреально, у..д моральный
Многие одноклеточные, из тех кто выехал, считают что они все эти ништяки заслужили потому что они такие умные и офигенные. Граждане мира, принадлежат своим семьям, и т.д. и т.п. А раз так, то на Украину можно забить и заниматься обустройством своей жизни на новом месте.
Эти одноклеточные просто берут пример с наших собственных дипломатов, большинство из которых предпочитает остаться в стране пребывания, они берут пример с того же Рината Леонидовича и т. д.
Одноклеточные предпочитают работать там, где у них после аренды квартиры еще остаются деньги на отдых, авто и детей. Действительно, какие они тупые.
Максим, ваша беда в том, что вы жизненные цели обычных людей меряете с колокольни новостроев и скрытых плинтусов.
Кстати, в одном вы правы, мы весьма скоро после войны увидим прайсы на квартиры в Киеве и х2, и х3... в гривне. Правда к тому времени курс доллара в стране будет уже совсем другим.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:05
airmax78 написав: cherchiltank написав:
А конкретно з цифрами? Бо половина будівництв стоїть)
Я згодний з Зеброю: після нашої перемоги, наступного дня, ціни в Києві зроблять X2.
Нью васюки , думаю запустять гіперлуп і ціни зроблять x5)
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:09
airmax78 написав: Прохожий написав:
слыш, "нормальный"
иди на...колбасную ветку к коле и обсуждайте там ништяки которые получаете "благодаря" тому что реальные пацаны гибнут на фронте
зипал НЕреально, у..д моральный
Многие одноклеточные, из тех кто выехал, считают что они все эти ништяки заслужили потому что они такие умные и офигенные. Граждане мира, принадлежат своим семьям, и т.д. и т.п. А раз так, то на Украину можно забить и заниматься обустройством своей жизни на новом месте.
Іронічно і самокритично)
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_Klim
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