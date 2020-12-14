Додано: Чет 10 сер, 2023 21:58

airmax78 написав: Прохожий написав: слыш, "нормальный"

иди на...колбасную ветку к коле и обсуждайте там ништяки которые получаете "благодаря" тому что реальные пацаны гибнут на фронте

зипал НЕреально, у..д моральный слыш, "нормальный"иди на...колбасную ветку к коле и обсуждайте там ништяки которые получаете "благодаря" тому что реальные пацаны гибнут на фронтезипал НЕреально, у..д моральный

Многие одноклеточные, из тех кто выехал, считают что они все эти ништяки заслужили потому что они такие умные и офигенные. Граждане мира, принадлежат своим семьям, и т.д. и т.п. А раз так, то на Украину можно забить и заниматься обустройством своей жизни на новом месте. Многие одноклеточные, из тех кто выехал, считают что они все эти ништяки заслужили потому что они такие умные и офигенные. Граждане мира, принадлежат своим семьям, и т.д. и т.п. А раз так, то на Украину можно забить и заниматься обустройством своей жизни на новом месте.

Эти одноклеточные просто берут пример с наших собственных дипломатов, большинство из которых предпочитает остаться в стране пребывания, они берут пример с того же Рината Леонидовича и т. д.Одноклеточные предпочитают работать там, где у них после аренды квартиры еще остаются деньги на отдых, авто и детей. Действительно, какие они тупые.Максим, ваша беда в том, что вы жизненные цели обычных людей меряете с колокольни новостроев и скрытых плинтусов.Кстати, в одном вы правы, мы весьма скоро после войны увидим прайсы на квартиры в Киеве и х2, и х3... в гривне. Правда к тому времени курс доллара в стране будет уже совсем другим.