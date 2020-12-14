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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 сер, 2023 22:16
antey1969 написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
слыш, "нормальный"
иди на...колбасную ветку к коле и обсуждайте там ништяки которые получаете "благодаря" тому что реальные пацаны гибнут на фронте
зипал НЕреально, у..д моральный
Многие одноклеточные, из тех кто выехал, считают что они все эти ништяки заслужили потому что они такие умные и офигенные. Граждане мира, принадлежат своим семьям, и т.д. и т.п. А раз так, то на Украину можно забить и заниматься обустройством своей жизни на новом месте.
Эти одноклеточные просто берут пример с наших собственных дипломатов, большинство из которых предпочитает остаться в стране пребывания, они берут пример с того же Рината Леонидовича и т. д.
Одноклеточные предпочитают работать там, где у них после аренды квартиры еще остаются деньги на отдых, авто и детей. Действительно, какие они тупые.
Максим, ваша беда в том, что вы жизненные цели обычных людей меряете с колокольни новостроев и скрытых плинтусов.
Кстати, в одном вы правы, мы весьма скоро после войны увидим прайсы на квартиры в Киеве и х2, и х3... в гривне. Правда к тому времени курс доллара в стране будет уже совсем другим.
слыш, ОДНОКЛЕТОЧНЫЙ
с какого перепугу Германия платит тебе убогому пособие и оплачивает квартирка?
не потому ли что "беженец" 53летний убогий вдруг "инвалидом детства" оказался???
инвалид???
за это(твоё пособие в Германии) пацаны на фронте умирают а ты тут куйню пишешь
а вообще давай на тематическую ветку там поговорим, "беженец" одноклеточный...
Правильно Макс сказал, никуя пособия одноклеточным "инвалидам-беженцам" в европах не платить, пусть идут работать как минимум
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:43
Макс - теж не є інвалідом.
Тим не меньше, чувак 1,5 року сидить в Австрії і зв1дти намагається торгувати новобудами в Києві.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:49
antey1969 написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
слыш, "нормальный"
иди на...колбасную ветку к коле и обсуждайте там ништяки которые получаете "благодаря" тому что реальные пацаны гибнут на фронте
зипал НЕреально, у..д моральный
Многие одноклеточные, из тех кто выехал, считают что они все эти ништяки заслужили потому что они такие умные и офигенные. Граждане мира, принадлежат своим семьям, и т.д. и т.п. А раз так, то на Украину можно забить и заниматься обустройством своей жизни на новом месте.
Эти одноклеточные просто берут пример с наших собственных дипломатов, большинство из которых предпочитает остаться в стране пребывания, они берут пример с того же Рината Леонидовича и т. д.
Одноклеточные предпочитают работать там, где у них после аренды квартиры еще остаются деньги на отдых, авто и детей. Действительно, какие они тупые.
Максим, ваша беда в том, что вы жизненные цели обычных людей меряете с колокольни новостроев и скрытых плинтусов.
Кстати, в одном вы правы, мы весьма скоро после войны увидим прайсы на квартиры в Киеве и х2, и х3... в гривне. Правда к тому времени курс доллара в стране будет уже совсем другим.
А вдруг курса х2,3,5...10 не будет?
Вдруг макс 50 увидим, а метр новостроя даже в Винницах и Днепродзержинсках по сто кгрн будет? А вдруг нам кусочек Тюменской обл. с ЯНАО херр Портнов с Лавриновичем отсудят в обмен на условно-досрочное?
Вы хоть бы рассказали как систему наеб..ли
В троих малолетних детей в 55 не верю, у самого трое, но старшим хорошо за 20.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:56
airmax78 написав:
Делать не хрен нашему руководству. Вместо того чтобы договориться с той же Германией, Великобританией и т.д. чтобы свернули все программы помощи беженцам а эти деньги направили в Украину, занимаются какой-то демагогией. В результате одни воюют, а другие занимаются туризмом по миру и сбором ништяков. Многие из них настолько тупы и бессовестны что еще и выкладывают это в инсту и фб.
Zebra написав:
В Украине нет тотальной мобилизации, в войне задействовано не более 5% населения. Остальные 95% живут на расслабончике и ничем от тех кто выехал не отличаются. Зайдите в любой кабак, ресторан - песни да пляски. Зайдите в качалку - мужики двигают железо, спортзалы забиты. Население городов не призыается. Война для сельского населения. Городское в ней не участвует.
=======
+ 100000000000500000000000!!!!!!?
Плять!
То що - Успіх/Бобюа/Фріз/Бандерлог має за ВАС ВСІХ воювати до кордонів 91го????(читай ще не один рік!)
Ну як блЯдь так? Ну поясніть?
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