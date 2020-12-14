Додано: Чет 10 сер, 2023 22:56

airmax78 написав:

Делать не хрен нашему руководству. Вместо того чтобы договориться с той же Германией, Великобританией и т.д. чтобы свернули все программы помощи беженцам а эти деньги направили в Украину, занимаются какой-то демагогией. В результате одни воюют, а другие занимаются туризмом по миру и сбором ништяков. Многие из них настолько тупы и бессовестны что еще и выкладывают это в инсту и фб.



Zebra написав:

В Украине нет тотальной мобилизации, в войне задействовано не более 5% населения. Остальные 95% живут на расслабончике и ничем от тех кто выехал не отличаются. Зайдите в любой кабак, ресторан - песни да пляски. Зайдите в качалку - мужики двигают железо, спортзалы забиты. Население городов не призыается. Война для сельского населения. Городское в ней не участвует.

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+ 100000000000500000000000!!!!!!?

Плять!

То що - Успіх/Бобюа/Фріз/Бандерлог має за ВАС ВСІХ воювати до кордонів 91го????(читай ще не один рік!)



Ну як блЯдь так? Ну поясніть?