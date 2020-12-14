в 2021 не интересовался) а с 2022 немного отросли, я сюда кидал варшавский с документами па850 сейчас 1куе и выше
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 сер, 2023 19:13
Додано: Чет 10 сер, 2023 20:16
Так яке тоді
?
Додано: П'ят 11 сер, 2023 06:20
интересное мнение!
тоже думаю, что объекты "инвесторов" купленные с целью перепродажи ("продать готовое дороже") будут теперь дешеветь как минимум на сумму налогов.
Вас там всегда и очень интересно читать, даёте много полезной и нужной инфы.
Кстати в мае Вы писали что купили "сверла 0.8 мм"
можно узнать с какой целью их покупали?
применили ли их для задуманного?
или это была просто необдуманная покупка на всякий случай?
Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:10
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