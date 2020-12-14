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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 сер, 2023 19:13
BIGor написав: vitaliiangel написав:
РН большой и инертный. сейчас дно
которое продлится еще не менее 1-2 лет.
Як по Вашему, на скільки ціни впали з жирнючого 2021 року? Впали хоч на 10%?
в 2021 не интересовался) а с 2022 немного отросли, я сюда кидал варшавский с документами па850 сейчас 1куе и выше
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Додано: Чет 10 сер, 2023 20:16
vitaliiangel написав: BIGor написав: vitaliiangel написав:
РН большой и инертный. сейчас дно
которое продлится еще не менее 1-2 лет.
Як по Вашему, на скільки ціни впали з жирнючого 2021 року? Впали хоч на 10%?
в 2021 не интересовался) а с 2022 немного отросли, я сюда кидал варшавский с документами па850 сейчас 1куе и выше
Так яке тоді
vitaliiangel написав:сейчас дно
?
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BIGor
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 06:20
интересное мнение!
тоже думаю, что объекты "инвесторов" купленные с целью перепродажи ("продать готовое дороже") будут теперь дешеветь как минимум на сумму налогов.
Вас там всегда и очень интересно читать, даёте много полезной и нужной инфы.
Кстати в мае Вы писали что купили "сверла 0.8 мм"
можно узнать с какой целью их покупали?
применили ли их для задуманного?
или это была просто необдуманная покупка на всякий случай?
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uaprofi
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:10
BIGor написав:
Так яке тоді
опираюсь на чужую аналитику. "не интересовался" не равно "не знаю".
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:30
uaprofi написав:интересное мнение!
тоже думаю, что объекты "инвесторов" купленные с целью перепродажи ("продать готовое дороже") будут теперь дешеветь как минимум на сумму налогов.
Вас там всегда и очень интересно читать, даёте много полезной и нужной инфы.
Кстати в мае Вы писали что купили "сверла 0.8 мм"
можно узнать с какой целью их покупали?
применили ли их для задуманного?
или это была просто необдуманная покупка на всякий случай?
сверла для сверління малих отворів, наприклад під USB гніздо, чи щось таке,
Трохи дав маху, так як думав, що там набір від 0.8 до 1.5 мм, але отримав всі 10 шт. одного діаметру, хоча на алі набори дрібних свердл з 10 шт. різного діаметру, просто не той лот вибрав. Треба буде виправити і закупити лот із свердлами різного діаметру.
Поки що не пригодилися, так на HW проекти нема часу, а дрібні поломки окулярів чи безпровідних навушників вирішуються з допомогою скрепок/скоб дирокола та паяльника армуванням поломаної пластмаси шляхом прогріву і втиснення в пластмасу. Хоча можна просвердлювати а не втискати.
Тобто коли треба інструмент, його нема і щось видумуєш як обійтися без нього, а коли інструмент є, то ніби і не треба (є такий один із Законів Мерфі: як є якась річ і вона непотрібна, і як тільки її позбудешся, так зразу стає потрібною).
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 11 сер, 2023 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:39
flyman
думаю он с тебя стебется
flyman написав:
поломки окулярів чи безпровідних навушників вирішуються з допомогою скрепок/скоб дирокола
снимай видосы как отремонтировать наушники дыроколом
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 11 сер, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:42
vitaliiangel написав:flyman
он с тебя стебется
я в курсі, але добре слово і кішці приємно,
все ж ліпше чим "увага" хотаба
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:45
flyman написав: vitaliiangel написав:flyman
он с тебя стебется
я в курсі, але добре слово і кішці приємно,
все ж ліпше чим "увага" хотаба
я считаю хотаба умным и добрым, только плохо воспитанным. Есль бы ты смог его перевоспитать у тебя бы появился крутой питомец.
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