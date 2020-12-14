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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 сер, 2023 19:13
BIGor написав: vitaliiangel написав:
РН большой и инертный. сейчас дно
которое продлится еще не менее 1-2 лет.
Як по Вашему, на скільки ціни впали з жирнючого 2021 року? Впали хоч на 10%?
в 2021 не интересовался) а с 2022 немного отросли, я сюда кидал варшавский с документами па850 сейчас 1куе и выше
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Додано: Чет 10 сер, 2023 20:16
vitaliiangel написав: BIGor написав: vitaliiangel написав:
РН большой и инертный. сейчас дно
которое продлится еще не менее 1-2 лет.
Як по Вашему, на скільки ціни впали з жирнючого 2021 року? Впали хоч на 10%?
в 2021 не интересовался) а с 2022 немного отросли, я сюда кидал варшавский с документами па850 сейчас 1куе и выше
Так яке тоді
vitaliiangel написав:сейчас дно
?
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 06:20
интересное мнение!
тоже думаю, что объекты "инвесторов" купленные с целью перепродажи ("продать готовое дороже") будут теперь дешеветь как минимум на сумму налогов.
Вас там всегда и очень интересно читать, даёте много полезной и нужной инфы.
Кстати в мае Вы писали что купили "сверла 0.8 мм"
можно узнать с какой целью их покупали?
применили ли их для задуманного?
или это была просто необдуманная покупка на всякий случай?
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:10
BIGor написав:
Так яке тоді
опираюсь на чужую аналитику. "не интересовался" не равно "не знаю".
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:18
vitaliiangel написав: BIGor написав:
Так яке тоді
опираюсь на чужую аналитику. "не интересовался" не равно "не знаю".
короче злвся ти, яке дно - хз.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:20
BIGor написав: vitaliiangel написав: BIGor написав:
Так яке тоді
опираюсь на чужую аналитику. "не интересовался" не равно "не знаю".
короче злвся ти, яке дно - хз.
я с вами на "ты" не переходил, быдло бескультурное. Не нравятся мои выводы - не читайте их, я вам ничего не должен обосновывать.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:34
В creator city ремонты, по ходу, делают. А говорили недострой, всё пропало
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beee
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:39
Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче. Год стояло 110 м2. Хотят 1 к м2. Всё, ушло. Синево половина и половина аптека.
Видимо, действительно, намечается обвал. Видите, что творится? И как жить?
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beee
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:45
beee написав:
Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче. Год стояло 110 м2. Хотят 1 к м2. Всё, ушло. Синево половина и половина аптека.
Видимо, действительно, намечается обвал. Видите, что творится? И как жить?
А Синево и аптека генераторы туда прикупили ? Если нет, то не переймайтесь
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:50
beee написав:
Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче
коммерцию надо не арендовать, а сдавать в аренду.
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