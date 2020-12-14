RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11140111411114211143>
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 19:13

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:РН большой и инертный. сейчас дно которое продлится еще не менее 1-2 лет.

Як по Вашему, на скільки ціни впали з жирнючого 2021 року? Впали хоч на 10%?

в 2021 не интересовался) а с 2022 немного отросли, я сюда кидал варшавский с документами па850 сейчас 1куе и выше
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18665
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2178 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 20:16

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:РН большой и инертный. сейчас дно которое продлится еще не менее 1-2 лет.

Як по Вашему, на скільки ціни впали з жирнючого 2021 року? Впали хоч на 10%?

в 2021 не интересовался) а с 2022 немного отросли, я сюда кидал варшавский с документами па850 сейчас 1куе и выше

Так яке тоді
  vitaliiangel написав:сейчас дно
?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8058
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1212 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 06:20

  flyman написав:
недавно зробив висновок, що нас чекає "грандіозний ісход лендлордів"
https://fi202x.blogspot.com/2023/08/3.html


интересное мнение!
тоже думаю, что объекты "инвесторов" купленные с целью перепродажи ("продать готовое дороже") будут теперь дешеветь как минимум на сумму налогов.

Вас там всегда и очень интересно читать, даёте много полезной и нужной инфы.

Кстати в мае Вы писали что купили "сверла 0.8 мм"
можно узнать с какой целью их покупали?
применили ли их для задуманного?
или это была просто необдуманная покупка на всякий случай?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5524
З нами з: 21.04.11
Подякував: 825 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:10

  BIGor написав:Так яке тоді
опираюсь на чужую аналитику. "не интересовался" не равно "не знаю".
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18665
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2178 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В creator city ремонты, по ходу, делают. А говорили недострой, всё пропало
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 871
З нами з: 17.12.22
Подякував: 51 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче. Год стояло 110 м2. Хотят 1 к м2. Всё, ушло. Синево половина и половина аптека.
Видимо, действительно, намечается обвал. Видите, что творится? И как жить?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 871
З нами з: 17.12.22
Подякував: 51 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:45

  beee написав:Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче. Год стояло 110 м2. Хотят 1 к м2. Всё, ушло. Синево половина и половина аптека.
Видимо, действительно, намечается обвал. Видите, что творится? И как жить?

А Синево и аптека генераторы туда прикупили ? Если нет, то не переймайтесь :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8299
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:50

  beee написав:Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче
коммерцию надо не арендовать, а сдавать в аренду.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18665
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2178 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 23:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче. Год стояло 110 м2. Хотят 1 к м2. Всё, ушло. Синево половина и половина аптека.
Видимо, действительно, намечается обвал. Видите, что творится? И как жить?
Кстати хочу прикупить там коммерцию - предложения ноль! От слова полный ноль!
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 372
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 23:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Только второй этаж отдельного комплекса. Но кому он нужен)
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 372
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11140111411114211143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2404, 2405, 2406
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24058 16206956
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 сер, 2023 08:57
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309487
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5814
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3088)
11.08.2023 22:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.