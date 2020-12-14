RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11140111411114211143
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 23:35

  5396669 написав:Кстати хочу прикупить там коммерцию - предложения ноль!
коммерцию годами ищут. чтобы всё звёзды сошлись.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18665
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2178 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 08:23

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  vitaliiangel написав:
  5396669 написав:Кстати хочу прикупить там коммерцию - предложения ноль!
коммерцию годами ищут. чтобы всё звёзды сошлись.

От і в моєму ЖК залишилось менше 5% комерції, хоч ще не всі будинки збудовані!
https://riel-city.riel.ua/komertsijna-neruhomist
От куди чиновники вкладають кошти... - напоркуа їм бавитись зі здачею квартир ;)

Тож комерцію у новобудові потрібно брати на стадії - "ставимо паркан і вагончик охорони" :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5171
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 08:51

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  5396669 написав:Кстати хочу прикупить там коммерцию - предложения ноль!
коммерцию годами ищут. чтобы всё звёзды сошлись.

От і в моєму ЖК залишилось менше 5% комерції, хоч ще не всі будинки збудовані!
https://riel-city.riel.ua/komertsijna-neruhomist
От куди чиновники вкладають кошти... - напоркуа їм бавитись зі здачею квартир ;)

Тож комерцію у новобудові потрібно брати на стадії - "ставимо паркан і вагончик охорони" :D

На минулому тижні був на Південному, ззаду, від Щирецької де будівельне продають. Лічильник треба було. купити. Короче продавець каже, що він коштує 550 грн, а я говорю, що в інтернеті він коштує приблизно 450 грн, ну нехай доставка ще 50, чому так дорого? А він, знервовано, бо йому за оренду треба 45 кг/міс заплатмти(на око, площа десь 50 квадратів,😳
Прбочу сусіда, поцікавлюсь скільки він за свій взуттєвий платить (під кінець Ковіда було 30 кг, десь за 35 квадратів
Bolt
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 09.11.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11140111411114211143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2404, 2405, 2406
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24058 16207007
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 сер, 2023 08:57
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309491
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5815
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3088)
11.08.2023 22:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.