коммерцию годами ищут. чтобы всё звёзды сошлись.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 сер, 2023 23:35
Додано: Суб 12 сер, 2023 08:23
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
От і в моєму ЖК залишилось менше 5% комерції, хоч ще не всі будинки збудовані!
От куди чиновники вкладають кошти... - напоркуа їм бавитись зі здачею квартир
Тож комерцію у новобудові потрібно брати на стадії - "ставимо паркан і вагончик охорони"
Додано: Суб 12 сер, 2023 08:51
На минулому тижні був на Південному, ззаду, від Щирецької де будівельне продають. Лічильник треба було. купити. Короче продавець каже, що він коштує 550 грн, а я говорю, що в інтернеті він коштує приблизно 450 грн, ну нехай доставка ще 50, чому так дорого? А він, знервовано, бо йому за оренду треба 45 кг/міс заплатмти(на око, площа десь 50 квадратів,😳
Прбочу сусіда, поцікавлюсь скільки він за свій взуттєвий платить (під кінець Ковіда було 30 кг, десь за 35 квадратів
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