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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 23:35

  5396669 написав:Кстати хочу прикупить там коммерцию - предложения ноль!
коммерцию годами ищут. чтобы всё звёзды сошлись.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 08:23

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  vitaliiangel написав:
  5396669 написав:Кстати хочу прикупить там коммерцию - предложения ноль!
коммерцию годами ищут. чтобы всё звёзды сошлись.

От і в моєму ЖК залишилось менше 5% комерції, хоч ще не всі будинки збудовані!
https://riel-city.riel.ua/komertsijna-neruhomist
От куди чиновники вкладають кошти... - напоркуа їм бавитись зі здачею квартир ;)

Тож комерцію у новобудові потрібно брати на стадії - "ставимо паркан і вагончик охорони" :D
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 08:51

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  5396669 написав:Кстати хочу прикупить там коммерцию - предложения ноль!
коммерцию годами ищут. чтобы всё звёзды сошлись.

От і в моєму ЖК залишилось менше 5% комерції, хоч ще не всі будинки збудовані!
https://riel-city.riel.ua/komertsijna-neruhomist
От куди чиновники вкладають кошти... - напоркуа їм бавитись зі здачею квартир ;)

Тож комерцію у новобудові потрібно брати на стадії - "ставимо паркан і вагончик охорони" :D

На минулому тижні був на Південному, ззаду, від Щирецької де будівельне продають. Лічильник треба було. купити. Короче продавець каже, що він коштує 550 грн, а я говорю, що в інтернеті він коштує приблизно 450 грн, ну нехай доставка ще 50, чому так дорого? А він, знервовано, бо йому за оренду треба 45 кг/міс заплатмти(на око, площа десь 50 квадратів,😳
Прбочу сусіда, поцікавлюсь скільки він за свій взуттєвий платить (під кінець Ковіда було 30 кг, десь за 35 квадратів
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:10

  Bolt написав:На минулому тижні був на Південному, ззаду, від Щирецької де будівельне продають. Лічильник треба було. купити. Короче продавець каже, що він коштує 550 грн, а я говорю, що в інтернеті він коштує приблизно 450 грн, ну нехай доставка ще 50, чому так дорого?
сравнили розницу с интернетом. скоро всё будете покупать в интернете и забирать в почтомате.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:13

  vitaliiangel написав:коммерцию годами ищут. чтобы всё звёзды сошлись.
  Успіх написав:Тож комерцію у новобудові потрібно брати на стадії - "ставимо паркан і вагончик охорони"
у тебя три звезды не сходится, жк должен быть 1. сдан 2. заселён, 3. подключен к коммуникациям.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:20

  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:коммерцию годами ищут. чтобы всё звёзды сошлись.
  Успіх написав:Тож комерцію у новобудові потрібно брати на стадії - "ставимо паркан і вагончик охорони"
у тебя три звезды не сходится, жк должен быть 1. сдан 2. заселён, 3. подключен к коммуникациям.

Ну, якщо ці три зірки зійдуться, то в такому ЖК залишиться аж 1-2, або нуль комерцій! І коштувати вони будуть зовсім "несмачно"!
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:25

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:На минулому тижні був на Південному, ззаду, від Щирецької де будівельне продають. Лічильник треба було. купити. Короче продавець каже, що він коштує 550 грн, а я говорю, що в інтернеті він коштує приблизно 450 грн, ну нехай доставка ще 50, чому так дорого?
сравнили розницу с интернетом. скоро всё будете покупать в интернете и забирать в почтомате.

Не всегда разница. Например запчасти к машине покупаю, приблизительно смотрю сколько стоит и у них как правило, столько же.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:27

За крок до перевороту думок©

  Bolt написав:На минулому тижні був на Південному, ззаду, від Щирецької де будівельне продають. Лічильник треба було. купити. Короче продавець каже, що він коштує 550 грн, а я говорю, що в інтернеті він коштує приблизно 450 грн, ну нехай доставка ще 50, чому так дорого? А він, знервовано, бо йому за оренду треба 45 кг/міс заплатмти(на око, площа десь 50 квадратів,😳
Прбочу сусіда, поцікавлюсь скільки він за свій взуттєвий платить (під кінець Ковіда було 30 кг, десь за 35 квадратів
Було б цікаво...

Отаку комерцію здавати за 45Кгрн і в вус не дути!
Живеш в своє задоволення/насолоджуєшся життям... і НЕ приймаєш участі в "щурячих перегонах"!
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:50

  Успіх написав:Отаку комерцію здавати за 45Кгрн і в вус не дути!
Живеш в своє задоволення/насолоджуєшся життям... і НЕ приймаєш участі в "щурячих перегонах"!
а что на пивденном можно купить коммерцию?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:а что на пивденном можно купить коммерцию?
Мав на увазі, що аналог такої комерції десь би мати/і її здавати - і в вус не дути!))
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