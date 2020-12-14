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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11142111431114411145>
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:14

  Успіх написав:
  Bolt написав:На минулому тижні був на Південному, ззаду, від Щирецької де будівельне продають. Лічильник треба було. купити. Короче продавець каже, що він коштує 550 грн, а я говорю, що в інтернеті він коштує приблизно 450 грн, ну нехай доставка ще 50, чому так дорого? А він, знервовано, бо йому за оренду треба 45 кг/міс заплатмти(на око, площа десь 50 квадратів,😳
Прбочу сусіда, поцікавлюсь скільки він за свій взуттєвий платить (під кінець Ковіда було 30 кг, десь за 35 квадратів
Було б цікаво...

Отаку комерцію здавати за 45Кгрн і в вус не дути!
Живеш в своє задоволення/насолоджуєшся життям... і НЕ приймаєш участі в "щурячих перегонах"!

Для того треба бути Писарчуком😉
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:18

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Отаку комерцію здавати за 45Кгрн і в вус не дути!
Живеш в своє задоволення/насолоджуєшся життям... і НЕ приймаєш участі в "щурячих перегонах"!
а что на пивденном можно купить коммерцию?

Да нет они в оренду берут. Это, я так про порядок цен написал. Возможно, кто-то сьездает и право оренды можно перекусить. Но сосед ноет, что аренда дорого, клиентов нет, но тем не менее уже лет 20 там магазин держит.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:19

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Отаку комерцію здавати за 45Кгрн і в вус не дути!
Живеш в своє задоволення/насолоджуєшся життям... і НЕ приймаєш участі в "щурячих перегонах"!
а что на пивденном можно купить коммерцию?

Да нет они в оренду берут. Это, я так про порядок цен написал. Возможно, кто-то сьездает и право оренды можно перекусить. Но сосед ноет, что аренда дорого, клиентов нет, но тем не менее уже лет 20 там магазин держит.

надо в близлежащих домах 1е этажи выкупать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:27

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:Да нет они в оренду берут. Это, я так про порядок цен написал. Возможно, кто-то сьездает и право оренды можно перекусить. Но сосед ноет, что аренда дорого, клиентов нет, но тем не менее уже лет 20 там магазин держит.

надо в близлежащих домах 1е этажи выкупать.

На счёт этого тоже у соседа спрашививал, почему он не съезжает, раз дорого. Ответил, что кто-то взял оренду маг в городе, вроде значительно дешевле, но вообще голяк. То есть народ на Південний едет шопиться. А открой маг в каком нибудь спальник,там торговли практически не будет. ХЗ. Может в центре. Но там цены тоже Ого-го.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 11:17

  Bolt написав:То есть народ на Південний едет шопиться. А открой маг в каком нибудь спальник,там торговли практически не будет.
я тоже шопился на пивденном. там же кушал в кафешках. По коммерции надо понимать под кого помещение. Не вся коммерция торговля.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 11:18

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:То есть народ на Південний едет шопиться. А открой маг в каком нибудь спальник,там торговли практически не будет.
я тоже шопился на пивденном. там же кушал в кафешках.

Короче по спальникам только АТБ, господарчі товари, наливайки.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 11:25

Якби ви знали паничі...!©

  Bolt написав:Но сосед ноет, что аренда дорого, клиентов нет, но тем не менее уже лет 20 там магазин держит.
А не хочете попробувати "його хліба"? ;)
Легко сказати - "він скиглить"...
А от накупити товару на 10-15Кдол., влізти в оренду, сплатити податки і... виявляється клієнтів мало(!!!) - ходять - носом крутять... і заледве вдається заробити чуть більше ніж на звичайній роботі з середньою зарплатою, а іноді й так само...
Але на звичайній роботі - маєш і вихідні дні і голова не болить про сплату податків і здачу звітів, і не паришся про закупівлю товару/де купити дешевше , і не паришся, як позбутись неліквіду, в який теж вклав свої кошти... і ще багато різних нюансів!(типу кожен день різні клієнти виносять мозок, бо бачили в інтернеті дешевше;) )
А тепер ГОЛОВНЕ!
Ну от ви побачили, що не дуже то і вигідно... - а сили/часу і грошей вклали чимало... То що будете робити?(особливо, коли "зайвих" коштів немає - все вкладено в товар)
Ану, ану - розкажіть?))
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 11:33

  Успіх написав:А тепер ГОЛОВНЕ!
Ну от ви побачили, що не дуже то і вигідно... - а сили/часу і грошей вклали чимало... То що будете робити?(особливо, коли "зайвих" коштів немає - все вкладено в товар)
Ану, ану - розкажіть?))
1. не лезть туда где большая конкуренция 2. искать свою нишу с малыми вложениями, и только потом масштабировать.
  Успіх написав:Але на звичайній роботі - маєш і вихідні дні і голова не болить про сплату податків і здачу звітів, і не паришся про закупівлю товару/де купити дешевше , і не паришся, як позбутись неліквіду, в який теж вклав свої кошти...
та всё то же самое, только еще ипут мозги, платят копейки и в любой момент могут дать ногой под зад, пристроив на твоё место молодого карьериста, по совместительству любовника директора по кадрам (реальный кейс).

В своём бизнесе ты можешь что то поменять, в чужом как правило нет. Большинство самозанятых или мелких фоп раньше работали на дядю, вот прямо все тупые что ушли.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 12 сер, 2023 12:04, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 11:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Мав на увазі, що аналог такої комерції десь би мати/і її здавати - і в вус не дути!)

Ага, а потім шукати кому здати в аренду, як вибити борги з арендаря який не платить, скинутись по 100к для ремонту найближчого трасформатора, щоб напруга не просідала, сходити на суд проти будівництва "свічки" поруч, від якої стіни тріскаються, і врешті зловити приліт ракети від москалів...
  vitaliiangel написав:В своём бизнесе ты можешь что то поменять, в чужом как правило нет.
Але коли ти хороший спец, ти можеш поміняти "господаря" на більш адекватного
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 11:42

  Bolt написав:по спальникам только АТБ, господарчі товари, наливайки.
аптеки, салоны красоты, качалки, дет.сады, ателье, товары для детей/животных, разные стоматологии, лор кабинеты, массаж, бильярд, сэконд, ломбард, доставка суши / пиццы и т.д. то за чем людям не захочется ехать в центр.
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