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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11142111431114411145
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 11:47

  Дюрі-бачі написав:Але коли ти хороший спец, ти можеш поміняти "господаря" на більш адекватного
может ли сын депутата стать министром?
нет не может, у министра есть свой сын.

разве что вы уникальный специалист "и швец и жнец и на дуде игрец"

я 16 лет работал на дядю (выбирая только крупные бизнесы) - везде одно и то же. Ни одного исключения. Любовники, кумовья, жены, дети которых попросили трудоустроить статусные родители. Конечно речь про непыльную работу, могилы рыть, крутить руль маршрутки или торговать базаре знакомства не нужны.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 12:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  beee написав:Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче. Год стояло 110 м2. Хотят 1 к м2. Всё, ушло. Синево половина и половина аптека.
Видимо, действительно, намечается обвал. Видите, что творится? И как жить?

А Синево и аптека генераторы туда прикупили ? Если нет, то не переймайтесь :)
Они ушлые. Купили
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 12:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче
коммерцию надо не арендовать, а сдавать в аренду.
А вот тут согласен.
Ремонт не нужно делать. Но и стоять может без дела
beee
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 12:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:разве что вы уникальный специалист "и швец и жнец и на дуде игрец"
я 16 лет работал на дядю (выбирая только крупные бизнесы) - везде одно и то же. Ни одного исключения. Любовники, кумовья, жены, дети которых попросили трудоустроить статусные родители

В ІТ ти або робиш свою роботу, або тебе звільняють. Та і в переважній більшості організацій, де менджмент не український, не тримають кумів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 12 сер, 2023 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 12:36

  beee написав:Но и стоять может без дела
без дела только в незаселенных жк или в промзонах. Если мы про крупные города. Объективно коммерции не хватает. И настроить её свечками по 20 этажей не выйдет. На 2м этаже и выше коммерция (кроме коворкинга и отеля) никому не нужна.
  Дюрі-бачі написав:Та і в переважній більшості організацій, де менджмент не український, не тримають кумів.
таких организаций мизерный %. За IT не в курсе, не сталкивался, наверное любовницы и кумовья не готовы кодить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 12 сер, 2023 12:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 12:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Ну от ви побачили, що не дуже то і вигідно... - а сили/часу і грошей вклали чимало... То що будете робити?(особливо, коли "зайвих" коштів немає - все вкладено в товар)

Ви прям про мою маму: з 90-х в неї бізнес (продажа пахучок, фарб, пильників і т.д. на авторинку). До 2014 це було основне джерело прибутків, ходила 3 рази на тиждень і по 5-6 разів в період канікул в школі.
З 14 до 19 вона ходила 1-2 рази на тиждень, хоча прибуток став менше зарплати вчителя.
З 19 взагалі не торгує, але бізнес (місце, контейнер, товар) продати "за копійки" не хоче.
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