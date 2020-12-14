RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1114311144111451114611147>
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 11:47

  Дюрі-бачі написав:Але коли ти хороший спец, ти можеш поміняти "господаря" на більш адекватного
может ли сын депутата стать министром?
нет не может, у министра есть свой сын.

разве что вы уникальный специалист "и швец и жнец и на дуде игрец"

я 16 лет работал на дядю (выбирая только крупные бизнесы) - везде одно и то же. Ни одного исключения. Любовники, кумовья, жены, дети которых попросили трудоустроить статусные родители. Конечно речь про непыльную работу, могилы рыть, крутить руль маршрутки или торговать базаре знакомства не нужны.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18684
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2178 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 12:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  beee написав:Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче. Год стояло 110 м2. Хотят 1 к м2. Всё, ушло. Синево половина и половина аптека.
Видимо, действительно, намечается обвал. Видите, что творится? И как жить?

А Синево и аптека генераторы туда прикупили ? Если нет, то не переймайтесь :)
Они ушлые. Купили
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 873
З нами з: 17.12.22
Подякував: 51 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 12:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче
коммерцию надо не арендовать, а сдавать в аренду.
А вот тут согласен.
Ремонт не нужно делать. Но и стоять может без дела
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 873
З нами з: 17.12.22
Подякував: 51 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 12:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:разве что вы уникальный специалист "и швец и жнец и на дуде игрец"
я 16 лет работал на дядю (выбирая только крупные бизнесы) - везде одно и то же. Ни одного исключения. Любовники, кумовья, жены, дети которых попросили трудоустроить статусные родители

В ІТ ти або робиш свою роботу, або тебе звільняють. Та і в переважній більшості організацій, де менджмент не український, не тримають кумів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 12 сер, 2023 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 29.07.22
Подякував: 138 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 12:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Ну от ви побачили, що не дуже то і вигідно... - а сили/часу і грошей вклали чимало... То що будете робити?(особливо, коли "зайвих" коштів немає - все вкладено в товар)

Ви прям про мою маму: з 90-х в неї бізнес (продажа пахучок, фарб, пильників і т.д. на авторинку). До 2014 це було основне джерело прибутків, ходила 3 рази на тиждень і по 5-6 разів в період канікул в школі.
З 14 до 19 вона ходила 1-2 рази на тиждень, хоча прибуток став менше зарплати вчителя.
З 19 взагалі не торгує, але бізнес (місце, контейнер, товар) продати "за копійки" не хоче.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 29.07.22
Подякував: 138 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:01

  beee написав:
vitaliiangel написав:
  beee написав:Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче
коммерцию надо не арендовать, а сдавать в аренду.
А вот тут согласен.
Ремонт не нужно делать. Но и стоять может без дела

Коммерцию нельзя покупать наугад, просто посмотрев в генплан, есть случаи когда на выходе застройщик "немного переиграл" придомовую))

И, на сколько мне известно, коммерция не всегда покупается по отношению цены/аренде. Жирное место даёт постоянный прогнозируемый "кэшфлоу" ради которого на доходность можно закрыть глаза, и наоборот. Ну и игроки в коммерцию это уже другой уровень. Я не беру сейчас 30 квадратов переделанного хруща на первом этаже Воскресенки.

ПС
Учитывая разброс цен на одинаковые товары в разных аптеках можно предположить, что некоторые из них потянуть и 3куе метр аренды
hume
 
Повідомлень: 9159
З нами з: 27.12.12
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:12

  vitaliiangel написав:сравнили розницу с интернетом. скоро всё будете покупать в интернете и забирать в почтомате.


прелестно.
особенно прелестно это слышать от человека который "агитирует" за вложение в коммерческую недвижимость
... в самокатной доступности)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5530
З нами з: 21.04.11
Подякував: 825 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:15

  hume написав:Коммерцию нельзя покупать наугад, просто посмотрев в генплан, есть случаи когда на выходе застройщик "немного переиграл" придомовую))
наугад нельзя, только с пониманием потребностей арендатора.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18684
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2178 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:19

  uaprofi написав:
  vitaliiangel написав:сравнили розницу с интернетом. скоро всё будете покупать в интернете и забирать в почтомате.


прелестно.
особенно прелестно это слышать от человека который "агитирует" за вложение в коммерческую недвижимость
... в самокатной доступности)

1. при чём тут самокат, интеллект уровня "франт"?
2. читайте меня внимательно
  vitaliiangel написав:Не вся коммерция торговля.
то есть та коммерция, которая не торговля будет расти вместе с остальной сферой услуг. Или сфера услуг не растёт? уже парикмахерские для собак открываются. 10лет назад это было почти немыслимо.
На моем районе работает 4 доставки пиццы. По вашему их где выпекают. Даже магазин домашнего лимонада в парке есть.
3. я никого не агитирую, покупайте хрущи и прыгайте от радости.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 12 сер, 2023 18:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18684
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2178 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:23

  Дюрі-бачі написав:Ви прям про мою маму: з 90-х в неї бізнес (продажа пахучок, фарб, пильників і т.д. на авторинку). До 2014 це було основне джерело прибутків, ходила 3 рази на тиждень і по 5-6 разів в період канікул в школі.
З 14 до 19 вона ходила 1-2 рази на тиждень, хоча прибуток став менше зарплати вчителя.
З 19 взагалі не торгує, але бізнес (місце, контейнер, товар) продати "за копійки" не хоче.


кстати интересный момент:
допустим в конце 19 закупился товаром на год вперёд.
20 - 30% реализовано (пришёл карантин)
21 - ещё 30% реализовано (продолжился карантин)
22 10%
23 10%

ещё 20% висит на остатке) и где его хранить? вот и наживаются на предпринимателях владельцы коммерческой недвижимости
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5530
З нами з: 21.04.11
Подякував: 825 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1114311144111451114611147>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2407, 2408, 2409
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24082 16208007
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 сер, 2023 19:21
Hotab
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309497
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5815
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9086)
12.08.2023 18:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.