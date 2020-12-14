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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 сер, 2023 11:47
Дюрі-бачі написав:
Але коли ти хороший спец, ти можеш поміняти "господаря" на більш адекватного
может ли сын депутата стать министром?
нет не может, у министра есть свой сын.
разве что вы уникальный специалист "и швец и жнец и на дуде игрец"
я 16 лет работал на дядю (выбирая только крупные бизнесы) - везде одно и то же. Ни одного исключения. Любовники, кумовья, жены, дети которых попросили трудоустроить статусные родители. Конечно речь про непыльную работу, могилы рыть, крутить руль маршрутки или торговать базаре знакомства не нужны.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 12 сер, 2023 12:34
pesikot написав: beee написав:
Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче. Год стояло 110 м2. Хотят 1 к м2. Всё, ушло. Синево половина и половина аптека.
Видимо, действительно, намечается обвал. Видите, что творится? И как жить?
А Синево и аптека генераторы туда прикупили ? Если нет, то не переймайтесь
Они ушлые. Купили
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beee
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Додано: Суб 12 сер, 2023 12:35
vitaliiangel написав: beee написав:
Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче
коммерцию надо не арендовать, а сдавать в аренду.
А вот тут согласен.
Ремонт не нужно делать. Но и стоять может без дела
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Додано: Суб 12 сер, 2023 12:36
vitaliiangel написав:
разве что вы уникальный специалист "и швец и жнец и на дуде игрец"
я 16 лет работал на дядю (выбирая только крупные бизнесы) - везде одно и то же. Ни одного исключения. Любовники, кумовья, жены, дети которых попросили трудоустроить статусные родители
В ІТ ти або робиш свою роботу, або тебе звільняють. Та і в переважній більшості організацій, де менджмент не український, не тримають кумів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 12 сер, 2023 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 12:42
Успіх написав:
Ну от ви побачили, що не дуже то і вигідно... - а сили/часу і грошей вклали чимало... То що будете робити?(особливо, коли "зайвих" коштів немає - все вкладено в товар)
Ви прям про мою маму: з 90-х в неї бізнес (продажа пахучок, фарб, пильників і т.д. на авторинку). До 2014 це було основне джерело прибутків, ходила 3 рази на тиждень і по 5-6 разів в період канікул в школі.
З 14 до 19 вона ходила 1-2 рази на тиждень, хоча прибуток став менше зарплати вчителя.
З 19 взагалі не торгує, але бізнес (місце, контейнер, товар) продати "за копійки" не хоче.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 12 сер, 2023 17:01
beee написав: vitaliiangel написав: beee написав:
Кинулся я тут коммерцию арендовать в Славутиче
коммерцию надо не арендовать, а сдавать в аренду.
А вот тут согласен.
Ремонт не нужно делать. Но и стоять может без дела
Коммерцию нельзя покупать наугад, просто посмотрев в генплан, есть случаи когда на выходе застройщик "немного переиграл" придомовую))
И, на сколько мне известно, коммерция не всегда покупается по отношению цены/аренде. Жирное место даёт постоянный прогнозируемый "кэшфлоу" ради которого на доходность можно закрыть глаза, и наоборот. Ну и игроки в коммерцию это уже другой уровень. Я не беру сейчас 30 квадратов переделанного хруща на первом этаже Воскресенки.
ПС
Учитывая разброс цен на одинаковые товары в разных аптеках можно предположить, что некоторые из них потянуть и 3куе метр аренды
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hume
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Додано: Суб 12 сер, 2023 18:12
vitaliiangel написав:
сравнили розницу с интернетом. скоро всё будете покупать в интернете
и забирать в почтомате.
прелестно.
особенно прелестно это слышать от человека который "агитирует" за вложение в коммерческую недвижимость
... в самокатной доступности)
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uaprofi
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Додано: Суб 12 сер, 2023 18:15
hume написав:
Коммерцию нельзя покупать наугад, просто посмотрев в генплан, есть случаи когда на выходе застройщик "немного переиграл" придомовую))
наугад нельзя, только с пониманием потребностей арендатора.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 12 сер, 2023 18:19
uaprofi написав: vitaliiangel написав:
сравнили розницу с интернетом. скоро всё будете покупать в интернете
и забирать в почтомате.
прелестно.
особенно прелестно это слышать от человека который "агитирует" за вложение в коммерческую недвижимость
... в самокатной доступности)
1. при чём тут самокат, интеллект уровня "франт"?2. читайте меня внимательно
vitaliiangel написав:
Не вся коммерция торговля.
то есть та коммерция, которая не торговля
будет расти вместе с остальной сферой услуг. Или сфера услуг не растёт? уже парикмахерские для собак открываются. 10лет назад это было почти немыслимо.
На моем районе работает 4 доставки пиццы. По вашему их где выпекают. Даже магазин домашнего лимонада в парке есть.
3. я никого не агитирую, покупайте хрущи и прыгайте от радости.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 12 сер, 2023 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 18:23
Дюрі-бачі написав:
Ви прям про мою маму: з 90-х в неї бізнес (продажа пахучок, фарб, пильників і т.д. на авторинку). До 2014 це було основне джерело прибутків, ходила 3 рази на тиждень і по 5-6 разів в період канікул в школі.
З 14 до 19 вона ходила 1-2 рази на тиждень, хоча прибуток став менше зарплати вчителя.
З 19 взагалі не торгує, але бізнес (місце, контейнер, товар) продати "за копійки" не хоче.
кстати интересный момент:
допустим в конце 19 закупился товаром на год вперёд.
20 - 30% реализовано (пришёл карантин)
21 - ещё 30% реализовано (продолжился карантин)
22 10%
23 10%
ещё 20% висит на остатке) и где его хранить? вот и наживаются на предпринимателях владельцы коммерческой недвижимости
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uaprofi
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