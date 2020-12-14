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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11144111451114611147>
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:32

  vitaliiangel написав:то есть та коммерция, которая не торговля будет расти вместе с остальной сферой услуг. Или сфера услуг не растёт? уже парикмахерские для собак открываются. 10лет назад это было почти немыслимо. На моем районе работает 4 доставки пиццы.


в новом чудном мире всё может произойти.
как раз торговля точно останется ("Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел быть снисходительным в торговле и облегчать её")
А вот парикмахерские и не только для животных можно легко и в интернет перенести и даже просто "запретить" их.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:36

  uaprofi написав:парикмахерские и не только для животных можно легко и в интернет перенест
из монитора вылезут руки и вас подстригут? раньше (еще при совке) парикмахеры стригли на дому, но это неудобно. Потом начали арендовать помещения. Раньше и пиццы сами пекли, сейчас этим мало страдает.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:39

  vitaliiangel написав:
  uaprofi написав:парикмахерские и не только для животных можно легко и в интернет перенест
не знаю что вы курите, из монитора вылезут руки и вас подстригут?


машинки для стрижки даже в АТБ видел - цена вопроса около 300 грн.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 18:42

  uaprofi написав:
  vitaliiangel написав:
  uaprofi написав:парикмахерские и не только для животных можно легко и в интернет перенест
не знаю что вы курите, из монитора вылезут руки и вас подстригут?


машинки для стрижки даже в АТБ видел - цена вопроса около 300 грн.

себестоимость пиццы 30 грн и приготовить может 12л. ребёнок, сложного ну вообще ничего. Но почему то заказывают с доставкой. По району постоянно носятся курьеры. И домашний лимонад покупают, 2й год уже работают.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:07

  uaprofi написав:
  vitaliiangel написав:
  uaprofi написав:парикмахерские и не только для животных можно легко и в интернет перенест
не знаю что вы курите, из монитора вылезут руки и вас подстригут?


машинки для стрижки даже в АТБ видел - цена вопроса около 300 грн.

Этот вариант подойдёт очень брутальным форумчанам.)

Можно и телек переключать вручную, по мужски.)
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:13

  vitaliiangel написав:
  uaprofi написав:
  vitaliiangel написав:
машинки для стрижки даже в АТБ видел - цена вопроса около 300 грн.

себестоимость пиццы 30 грн и приготовить может 12л. ребёнок, сложного ну вообще ничего. Но почему то заказывают с доставкой. По району постоянно носятся курьеры. И домашний лимонад покупают, 2й год уже работают.

Бля, только вышел с пиццы. - 890 грн.за 2. На пицце 4 сыра заметны следы субстанции похожей на плавленый сыр. В мясной острой пицце вместо соуса какие-то давленые подкисшие помидоры. По сравнению с той, что ел две недели в Албании и рядом не лежало😡
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:16

  hume написав:
  uaprofi написав:
  vitaliiangel написав:
машинки для стрижки даже в АТБ видел - цена вопроса около 300 грн.

Этот вариант подойдёт очень брутальным форумчанам.)

Можно и телек переключать вручную, по мужски.)

Почему?! Поставил на машину самую длинную насадку 12 мм. Уже два раза жена оболванивала. 400 грн сэкономлено=заработано.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:17

  vitaliiangel написав:себестоимость пиццы 30 грн и приготовить может 12л. ребёнок, сложного ну вообще ничего.

так и я Вам про это собственно говорю о чём Вы раньше и сами писали - что практически любой бизнес можно перенести в интернет или даже в домашние условия.
при это необходимости в комерческих площадях может уменьшиться если даже не на порядок то в разы.


  vitaliiangel написав: Но почему то заказывают с доставкой. По району постоянно носятся курьеры.


всё правильно, как вы и писали: кафе съехало - коммерческие площади высвободились.
услуги ушли в сеть

  vitaliiangel написав:И домашний лимонад покупают, 2й год уже работают.


дополнительное подтверждение - если лимонад и вправду домашний)
следующий шаг это развозить лимонад на самокатах, зачем арендовать такую кипу коммерческих площадей?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:23

  Bolt написав:Почему?! Поставил на машину самую длинную насадку 12 мм. Уже два раза жена оболванивала. 400 грн сэкономлено=заработано.

За 400 грн под машинку могут оболванить только а барбершопе.

Апд
2 раза, то есть по 200 грн. Верю, за 200 грн лишнее снимут только под машинку.
Востаннє редагувалось hume в Суб 12 сер, 2023 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:Бля, только вышел с пиццы. - 890 грн.за 2. На пицце 4 сыра заметны следы субстанции похожей на плавленый сыр. В мясной острой пицце вместо соуса какие-то давленые подкисшие помидоры. По сравнению с той, что ел две недели в Албании и рядом не лежало😡


попробуйте хотябы в новусе там за от 129 грн. идут уже нормальные варианты
в Киеве даже во время войны можно найти много дешёвой и вкусной еды
Но на Балканах на берегу моря конечно всё вкуснее.
Но как известно это доступно сейчас в основном только для избранных - в том числе различных коррупционеров, получателей соц помощи из зрады, взяточников и также к особо приближенных к зарабатывающим на войне
Востаннє редагувалось uaprofi в Суб 12 сер, 2023 19:30, всього редагувалось 1 раз.
uaprofi
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