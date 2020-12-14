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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11145111461114711148>
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:37

  hume написав:
  Bolt написав:Почему?! Поставил на машину самую длинную насадку 12 мм. Уже два раза жена оболванивала. 400 грн сэкономлено=заработано.

За 400 грн под машинку могут оболванить только а барбершопе.

Имел в виду, что за обычную стрижку плачу 200 грн. Два раза жена оболванивала, сэкономил 400 грн. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:38

  Bolt написав:
  hume написав:
  Bolt написав:Почему?! Поставил на машину самую длинную насадку 12 мм. Уже два раза жена оболванивала. 400 грн сэкономлено=заработано.

За 400 грн под машинку могут оболванить только а барбершопе.

Имел в виду, что за обычную стрижку плачу 200 грн. Два раза жена оболванивала, сэкономил 400 грн. 😎

Выше исправил, не досмотрел.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:47

  uaprofi написав:
  Bolt написав:Бля, только вышел с пиццы. - 890 грн.за 2. На пицце 4 сыра заметны следы субстанции похожей на плавленый сыр. В мясной острой пицце вместо соуса какие-то давленые подкисшие помидоры. По сравнению с той, что ел две недели в Албании и рядом не лежало😡


попробуйте хотябы в новусе там за от 129 грн. идут уже нормальные варианты
в Киеве даже во время войны можно найти много дешёвой и вкусной еды
Но на Балканах на берегу моря конечно всё вкуснее.
Но как известно это доступно сейчас в основном только для избранных - в том числе различных коррупционеров, получателей соц помощи из зрады, взяточников и также к особо приближенных к зарабатывающим на войне

Хз, взяли на прошлой неделе пиццу на дровах за 9 евро. Вполне себе нормально. На двоих за глаза. 890 грн на двоих - это наверное еще с вином и десертом?
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:49

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Bolt написав:Два раза жена оболванивала, сэкономил 400 грн
Це звичайно дуууууже цікаво))
Але чи не могли б все таки відповісти на моє питання?(поставити себе на місце підприємця/свого колеги) >>>
  Успіх написав:
  Bolt написав:Но сосед ноет, что аренда дорого, клиентов нет, но тем не менее уже лет 20 там магазин держит.
А не хочете попробувати "його хліба"? ;)
Легко сказати - "він скиглить"...
А от накупити товару на 10-15Кдол., влізти в оренду, сплатити податки і... виявляється клієнтів мало(!!!) - ходять - носом крутять... і заледве вдається заробити чуть більше ніж на звичайній роботі з середньою зарплатою, а іноді й так само...
Але на звичайній роботі - маєш і вихідні дні і голова не болить про сплату податків і здачу звітів, і не паришся про закупівлю товару/де купити дешевше , і не паришся, як позбутись неліквіду, в який теж вклав свої кошти... і ще багато різних нюансів!(типу кожен день різні клієнти виносять мозок, бо бачили в інтернеті дешевше;) )
А тепер ГОЛОВНЕ!
Ну от ви побачили, що не дуже то і вигідно... - а сили/часу і грошей вклали чимало... То що будете робити?(особливо, коли "зайвих" коштів немає - все вкладено в товар)
Ану, ану - розкажіть?))
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:14

  uaprofi написав:дополнительное подтверждение - если лимонад и вправду домашний)
следующий шаг это развозить лимонад на самокатах, зачем арендовать такую кипу коммерческих площадей?
его ж не дома разливают, лимонадам тоже нужны помещения. Когда искал арендатора, из самых нестандартных звонили надуватели шаров. Люди даже такое заказывают на дни рождения, какие-то праздники, открытие магазинов. Знаю раньше рекламные агентства таким занимались, а сейчас - отдельный бизнес.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Шампанелла, например, переехал за стенку в помещение побольше и всё пропало. А до этого народа было море.
На их месте сейчас италист, всегда забито.
Казалось бы, несколько метров, а всё решают
beee
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:34

  Успіх написав:
  Bolt написав:Два раза жена оболванивала, сэкономил 400 грн
Це звичайно дуууууже цікаво))
Але чи не могли б все таки відповісти на моє питання?(поставити себе на місце підприємця/свого колеги) >>>
  Успіх написав:
  Bolt написав:Но сосед ноет, что аренда дорого, клиентов нет, но тем не менее уже лет 20 там магазин держит.
А не хочете попробувати "його хліба"? ;)
Легко сказати - "він скиглить"...
А от накупити товару на 10-15Кдол., влізти в оренду, сплатити податки і... виявляється клієнтів мало(!!!) - ходять - носом крутять... і заледве вдається заробити чуть більше ніж на звичайній роботі з середньою зарплатою, а іноді й так само...
Але на звичайній роботі - маєш і вихідні дні і голова не болить про сплату податків і здачу звітів, і не паришся про закупівлю товару/де купити дешевше , і не паришся, як позбутись неліквіду, в який теж вклав свої кошти... і ще багато різних нюансів!(типу кожен день різні клієнти виносять мозок, бо бачили в інтернеті дешевше;) )
А тепер ГОЛОВНЕ!
Ну от ви побачили, що не дуже то і вигідно... - а сили/часу і грошей вклали чимало... То що будете робити?(особливо, коли "зайвих" коштів немає - все вкладено в товар)
Ану, ану - розкажіть?))

Років 15-20 назад займався шлакоблоками. Було таке, що на площадці лежало десь 160-170 тон шлака і в складі під 20 т цемента. Зимою завозив Бо дешевше було. 😎
Bolt
 
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Bolt :?:
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:42

  Успіх написав:Bolt :?:

???
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:51

  Bolt написав:
  Успіх написав:Bolt :?:

???

Питання звучало так - постав себе на місце свого колеги - купи взуття (чи чим він там торгує) на 10-15Кдол, а тоді через рік-два, як остаточно зрозумієш, що це не те, що ти хотів/не ті прибутки... - що будеш робити з товаром?
>>>
. А тепер ГОЛОВНЕ!
Ну от ви побачили, що не дуже то і вигідно... - а сили/часу і грошей вклали чимало... То що будете робити?(особливо, коли "зайвих" коштів немає - все вкладено в товар)
Ану, ану - розкажіть?))
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