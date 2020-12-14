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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11145111461114711148
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:22

  antey1969 написав:
  uaprofi написав:
  Bolt написав:Бля, только вышел с пиццы. - 890 грн.за 2. На пицце 4 сыра заметны следы субстанции похожей на плавленый сыр. В мясной острой пицце вместо соуса какие-то давленые подкисшие помидоры. По сравнению с той, что ел две недели в Албании и рядом не лежало😡


попробуйте хотябы в новусе там за от 129 грн. идут уже нормальные варианты
в Киеве даже во время войны можно найти много дешёвой и вкусной еды
Но на Балканах на берегу моря конечно всё вкуснее.
Но как известно это доступно сейчас в основном только для избранных - в том числе различных коррупционеров, получателей соц помощи из зрады, взяточников и также к особо приближенных к зарабатывающим на войне

Хз, взяли на прошлой неделе пиццу на дровах за 9 евро. Вполне себе нормально. На двоих за глаза. 890 грн на двоих - это наверное еще с вином и десертом?


Без. Вино у них то, что в АТБ 150грн бутыока у них по 50 грн/50 грам🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:24

Так коли ж приїде наш Віденський воїн?))

І ще - тут якесь табу на питання - наш Макс вже в Києві, чи ще "не на часі" йому приїжджати?
Бо щось він морозиться відповісти на це питання...
А я його приїзд уявляю так :D >>>
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  #<1 ... 11145111461114711148
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