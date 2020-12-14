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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 сер, 2023 21:22
antey1969 написав: uaprofi написав: Bolt написав:
Бля, только вышел с пиццы. - 890 грн.за 2. На пицце 4 сыра заметны следы субстанции похожей на плавленый сыр. В мясной острой пицце вместо соуса какие-то давленые подкисшие помидоры. По сравнению с той, что ел две недели в Албании и рядом не лежало😡
попробуйте хотябы в новусе там за от 129 грн. идут уже нормальные варианты
в Киеве даже во время войны можно найти много дешёвой и вкусной еды
Но на Балканах на берегу моря конечно всё вкуснее.
Но как известно это доступно сейчас в основном только для избранных - в том числе различных коррупционеров, получателей соц помощи из зрады, взяточников и также к особо приближенных к зарабатывающим на войне
Хз, взяли на прошлой неделе пиццу на дровах за 9 евро. Вполне себе нормально. На двоих за глаза. 890 грн на двоих - это наверное еще с вином и десертом?
Без. Вино у них то, что в АТБ 150грн бутыока у них по 50 грн/50 грам🤦♂️
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Додано: Суб 12 сер, 2023 21:24
І ще - тут якесь табу на питання - наш Макс вже в Києві, чи ще "не на часі" йому приїжджати?
Бо щось він морозиться відповісти на це питання...
А я його приїзд уявляю так
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