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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 сер, 2023 22:15
uaprofi написав: Дюрі-бачі написав:
Ви прям про мою маму: з 90-х в неї бізнес (продажа пахучок, фарб, пильників і т.д. на авторинку). До 2014 це було основне джерело прибутків, ходила 3 рази на тиждень і по 5-6 разів в період канікул в школі.
З 14 до 19 вона ходила 1-2 рази на тиждень, хоча прибуток став менше зарплати вчителя.
З 19 взагалі не торгує, але бізнес (місце, контейнер, товар) продати "за копійки" не хоче.
кстати интересный момент:
допустим в конце 19 закупился товаром на год вперёд.
20 - 30% реализовано (пришёл карантин)
21 - ещё 30% реализовано (продолжился карантин)
22 10%
23 10%
ещё 20% висит на остатке) и где его хранить? вот и наживаются на предпринимателях владельцы коммерческой недвижимости
В подвал к себе посвозить.
Пи. Си. Как раз сдал свой гараж за 1 кг торгашу на отшибе Львова. Говорил, что товар буде там хранить.
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Bolt
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Додано: Нед 13 сер, 2023 00:01
Bolt написав:
Как раз сдал свой гараж за 1 кг торгашу на отшибе Львова. Говорил, что товар буде там хранить.
пока не обворуют.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 13 сер, 2023 00:17
vitaliiangel написав: Bolt написав:
Как раз сдал свой гараж за 1 кг торгашу на отшибе Львова. Говорил, что товар буде там хранить.
пока не обворуют.
Не мои проблемы. Главное, что бы кокс у меня в гараже не фасовал...
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Bolt
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