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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11144111451114611147>
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 22:15

  uaprofi написав:
  Дюрі-бачі написав:Ви прям про мою маму: з 90-х в неї бізнес (продажа пахучок, фарб, пильників і т.д. на авторинку). До 2014 це було основне джерело прибутків, ходила 3 рази на тиждень і по 5-6 разів в період канікул в школі.
З 14 до 19 вона ходила 1-2 рази на тиждень, хоча прибуток став менше зарплати вчителя.
З 19 взагалі не торгує, але бізнес (місце, контейнер, товар) продати "за копійки" не хоче.


кстати интересный момент:
допустим в конце 19 закупился товаром на год вперёд.
20 - 30% реализовано (пришёл карантин)
21 - ещё 30% реализовано (продолжился карантин)
22 10%
23 10%

ещё 20% висит на остатке) и где его хранить? вот и наживаются на предпринимателях владельцы коммерческой недвижимости

В подвал к себе посвозить.
Пи. Си. Как раз сдал свой гараж за 1 кг торгашу на отшибе Львова. Говорил, что товар буде там хранить.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 00:01

  Bolt написав:Как раз сдал свой гараж за 1 кг торгашу на отшибе Львова. Говорил, что товар буде там хранить.
пока не обворуют.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 00:17

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Как раз сдал свой гараж за 1 кг торгашу на отшибе Львова. Говорил, что товар буде там хранить.
пока не обворуют.

Не мои проблемы. Главное, что бы кокс у меня в гараже не фасовал...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 06:15

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:зі зниження дохідності ОВДП почне доржчати долар США,
это само собой, но доллара на всех не хватит и тогда появится дилемма - купить дорогой доллар или относительно дешевый бетон. Какой смысл набраться дорогого доллара и сидеть в нем по 2-% доходности? недвижимость приносит 7-8% (если с умом). А коммерция до 12% к тому же сейчас ценовое дно.

Нерухомість зараз приносить 5 відсотків, комерція десь 7-8 - комерція досі в два рази дорожче квартири в тому ж будинку тому ніяких 12 там не буде - хіба вкластися в котлован, чекати 3 роки на здачу а потім отримати 10 відсотків в ходовому місці - тільки є шанс не дочекатись)


Это с учетом амортизации и инфляции, я надеюсь?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 06:39

  vitaliiangel написав:
  uaprofi написав:
  vitaliiangel написав:сравнили розницу с интернетом. скоро всё будете покупать в интернете и забирать в почтомате.


прелестно.
особенно прелестно это слышать от человека который "агитирует" за вложение в коммерческую недвижимость
... в самокатной доступности)

1. при чём тут самокат, интеллект уровня "франт"?
2. читайте меня внимательно
  vitaliiangel написав:Не вся коммерция торговля.
то есть та коммерция, которая не торговля будет расти вместе с остальной сферой услуг. Или сфера услуг не растёт? уже парикмахерские для собак открываются. 10лет назад это было почти немыслимо.
На моем районе работает 4 доставки пиццы. По вашему их где выпекают. Даже магазин домашнего лимонада в парке есть.
3. я никого не агитирую, покупайте хрущи и прыгайте от радости.

Чому "хрущ" без ремонту біля метро в К. коштує, як новобуд з ремонтом в Ірпені чи Броварах? Можливо, справа не в лимонаді?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 09:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Славутич 8% годовых $
Даже варшавский 7.5$
5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость.
В принципе, закономерно.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 10:50

  beee написав:5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость.
хрущам не 20 а 50 лет и многие не видели ремонтов за весь ltv . жк версаль в Ирпене 15 лет, не смотря на обстрелы он выглядит так же как и в 2008. УК знает своё дело. Каждый день на территории видно их работников в жилетах, каждый день что то делается.

Для хруща это немыслимо чтобы жэк/осбб каждый день что то делал. Там половина не платит. Из тех средств что собирают 80% оплата труда начальника жэка, гл.инженера и бухгалтера. Родители как-то обратились в свой жэк на счёт ремонта парадной. 1е что им сказали это сумма задолженности по их дому, 2е примерная стоимость работ. Из чего был сделан вывод, что сначала хрущ рухнет, а потом жэк с ведром краски что-то подкрасит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 10:55

не реклама. таунхаус за 50куе



и в самом конце видео на соседнем участке лежит вывеска "парикмахерская"
(к вчерашнему разговору о коммерции).
Зображення
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 11:14

  rjkz написав:
Это с учетом амортизации и инфляции, я надеюсь?

Зачем учитывать амортизацию нового дома? который 15 лет будет безпроблемным. Ремонт понятно, но зачем закладывать амортизацию нового дома..
С учётом амортизации ремонта тоже есть вопросы. Если вы контролировали рабочих, и не допустили серьезных косяков при ремонте (чтоб не пожелтело и не отвалилось раньше времени))очень сомневаюсь, что через 10 лет аренды придётся сильно вкладываться в обновление ремонта.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 11:31

  beee написав:Славутич 8% годовых $
Даже варшавский 7.5$
5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость.
В принципе, закономерно.

Ці відсотки з моменту здачі чи на котловані? Чи з моменту закінчення ремонту?)
cherchiltank
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