Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дюрі-бачі написав:Ви прям про мою маму: з 90-х в неї бізнес (продажа пахучок, фарб, пильників і т.д. на авторинку). До 2014 це було основне джерело прибутків, ходила 3 рази на тиждень і по 5-6 разів в період канікул в школі. З 14 до 19 вона ходила 1-2 рази на тиждень, хоча прибуток став менше зарплати вчителя. З 19 взагалі не торгує, але бізнес (місце, контейнер, товар) продати "за копійки" не хоче.
кстати интересный момент: допустим в конце 19 закупился товаром на год вперёд. 20 - 30% реализовано (пришёл карантин) 21 - ещё 30% реализовано (продолжился карантин) 22 10% 23 10%
ещё 20% висит на остатке) и где его хранить? вот и наживаются на предпринимателях владельцы коммерческой недвижимости
В подвал к себе посвозить. Пи. Си. Как раз сдал свой гараж за 1 кг торгашу на отшибе Львова. Говорил, что товар буде там хранить.
flyman написав:зі зниження дохідності ОВДП почне доржчати долар США,
это само собой, но доллара на всех не хватит и тогда появится дилемма - купить дорогой доллар или относительно дешевый бетон. Какой смысл набраться дорогого доллара и сидеть в нем по 2-% доходности? недвижимость приносит 7-8% (если с умом). А коммерция до 12% к тому же сейчас ценовое дно.
Нерухомість зараз приносить 5 відсотків, комерція десь 7-8 - комерція досі в два рази дорожче квартири в тому ж будинку тому ніяких 12 там не буде - хіба вкластися в котлован, чекати 3 роки на здачу а потім отримати 10 відсотків в ходовому місці - тільки є шанс не дочекатись)
vitaliiangel написав:сравнили розницу с интернетом. скоро всё будете покупать в интернете и забирать в почтомате.
прелестно. особенно прелестно это слышать от человека который "агитирует" за вложение в коммерческую недвижимость ... в самокатной доступности)
1. при чём тут самокат, интеллект уровня "франт"? 2. читайте меня внимательно
vitaliiangel написав:Не вся коммерция торговля.
то есть та коммерция, которая не торговля будет расти вместе с остальной сферой услуг. Или сфера услуг не растёт? уже парикмахерские для собак открываются. 10лет назад это было почти немыслимо. На моем районе работает 4 доставки пиццы. По вашему их где выпекают. Даже магазин домашнего лимонада в парке есть. 3. я никого не агитирую, покупайте хрущи и прыгайте от радости.
Чому "хрущ" без ремонту біля метро в К. коштує, як новобуд з ремонтом в Ірпені чи Броварах? Можливо, справа не в лимонаді?
beee написав:5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость.
хрущам не 20 а 50 лет и многие не видели ремонтов за весь ltv . жк версаль в Ирпене 15 лет, не смотря на обстрелы он выглядит так же как и в 2008. УК знает своё дело. Каждый день на территории видно их работников в жилетах, каждый день что то делается.
Для хруща это немыслимо чтобы жэк/осбб каждый день что то делал. Там половина не платит. Из тех средств что собирают 80% оплата труда начальника жэка, гл.инженера и бухгалтера. Родители как-то обратились в свой жэк на счёт ремонта парадной. 1е что им сказали это сумма задолженности по их дому, 2е примерная стоимость работ. Из чего был сделан вывод, что сначала хрущ рухнет, а потом жэк с ведром краски что-то подкрасит.
rjkz написав: Это с учетом амортизации и инфляции, я надеюсь?
Зачем учитывать амортизацию нового дома? который 15 лет будет безпроблемным. Ремонт понятно, но зачем закладывать амортизацию нового дома.. С учётом амортизации ремонта тоже есть вопросы. Если вы контролировали рабочих, и не допустили серьезных косяков при ремонте (чтоб не пожелтело и не отвалилось раньше времени))очень сомневаюсь, что через 10 лет аренды придётся сильно вкладываться в обновление ремонта.
beee написав:Славутич 8% годовых $ Даже варшавский 7.5$ 5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость. В принципе, закономерно.
Ці відсотки з моменту здачі чи на котловані? Чи з моменту закінчення ремонту?)