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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 11:45
vitaliiangel написав: beee написав:
5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость.
хрущам не 20 а 50 лет и многие не видели ремонтов за весь ltv . жк версаль в Ирпене 15 лет, не смотря на обстрелы он выглядит так же как и в 2008. УК знает своё дело. Каждый день на территории видно их работников в жилетах, каждый день что то делается.
Для хруща это немыслимо чтобы жэк/осбб каждый день что то делал. Там половина не платит. Из тех средств что собирают 80% оплата труда начальника жэка, гл.инженера и бухгалтера. Родители как-то обратились в свой жэк на счёт ремонта парадной. 1е что им сказали это сумма задолженности по их дому, 2е примерная стоимость работ. Из чего был сделан вывод, что сначала хрущ рухнет, а потом жэк с ведром краски что-то подкрасит.
Тут бОльшая половина рассказывает, что новострои это просто модные МОПы. На самом деле - это среда, где общество понимает необходимость обслуживания.
Я когда-то снимал гостинку на борщаге. Хозяйка получила её даром. Даже мебель не покупала. Зато при выселении заставила платить за царапины 40 летнего шкафа.
Такую "недвижимость" должны даром отдавать малоимущим. В Польше, например, так и делают. Родственнику дали квартиру под ремонт бесплатно без права продажи
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Додано: Нед 13 сер, 2023 11:53
beee написав:
это среда, где общество понимает необходимость обслуживания.
не только обслуживания но и контроля за взносами. ЖЭК по совковой традиции бесконтрольный. Рэкет собирающий дань взамен на сказки когда нибудь что то сделать.
рекомендую глянуть еще этот видос сколько в селе на 3 тыс жителей коммерции
(автор невольно сделал её обзор)viewtopic.php?p=5609653#p5609653
1. тракстоп
2. Макдоналдс
3. пиццерия
4. Arby’s
5. четыре отеля
6. супермаркет safeway
7. ресторан
8. заправка
9. два автосалона
10. хозмаг
украинская коммерция будет расти к таким же уровням.
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