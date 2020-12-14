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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 111451114611147111481114911150>
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 11:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость.
хрущам не 20 а 50 лет и многие не видели ремонтов за весь ltv . жк версаль в Ирпене 15 лет, не смотря на обстрелы он выглядит так же как и в 2008. УК знает своё дело. Каждый день на территории видно их работников в жилетах, каждый день что то делается.

Для хруща это немыслимо чтобы жэк/осбб каждый день что то делал. Там половина не платит. Из тех средств что собирают 80% оплата труда начальника жэка, гл.инженера и бухгалтера. Родители как-то обратились в свой жэк на счёт ремонта парадной. 1е что им сказали это сумма задолженности по их дому, 2е примерная стоимость работ. Из чего был сделан вывод, что сначала хрущ рухнет, а потом жэк с ведром краски что-то подкрасит.
Тут бОльшая половина рассказывает, что новострои это просто модные МОПы. На самом деле - это среда, где общество понимает необходимость обслуживания.
Я когда-то снимал гостинку на борщаге. Хозяйка получила её даром. Даже мебель не покупала. Зато при выселении заставила платить за царапины 40 летнего шкафа.
Такую "недвижимость" должны даром отдавать малоимущим. В Польше, например, так и делают. Родственнику дали квартиру под ремонт бесплатно без права продажи
beee
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 11:53

  beee написав:это среда, где общество понимает необходимость обслуживания.
не только обслуживания но и контроля за взносами. ЖЭК по совковой традиции бесконтрольный. Рэкет собирающий дань взамен на сказки когда нибудь что то сделать.


рекомендую глянуть еще этот видос сколько в селе на 3 тыс жителей коммерции
(автор невольно сделал её обзор)
viewtopic.php?p=5609653#p5609653

1. тракстоп
2. Макдоналдс
3. пиццерия
4. Arby’s
5. четыре отеля
6. супермаркет safeway
7. ресторан
8. заправка
9. два автосалона
10. хозмаг

украинская коммерция будет расти вместе с остальной цивилизацией примерно к таким же уровням (даже в сёлах). А госсектор наоборот будет сокращаться (школы больницы).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:05

vitaliiangel , видос не посмотрю, затратно. Село возле крупных магистралей?

Потому что у нас небольшие городки неподалеку от крупного города да на международных трассах тоже более-менее. Но вот в глубине… Там и одной наливайте хватает. С разведеным спиртом из картонного кубика. И ее может стать много, если население сел будет и дальше стремительно сокращаться. А оно будет. Сейчас немного переселенцы поддержат. И то хорошо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:12

vitaliiangel В Україні така інфраструктура в селі можлива, якщо воно за 10 км від Києва чи Львова. В решті сіл клієнтів не буде і інфраструктура загнеться
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:16

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel В Україні така інфраструктура в селі можлива, якщо воно за 10 км від Києва чи Львова. В решті сіл клієнтів не буде і інфраструктура загнеться

не факт, в сёлах начинают крутиться деньги, благодаря высоким ценам на с/х продукцию. Видели почём арбузы? за фуру дынь и арбузов квартиру в Киеве можно купить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:19

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel В Україні така інфраструктура в селі можлива, якщо воно за 10 км від Києва чи Львова. В решті сіл клієнтів не буде і інфраструктура загнеться

не факт, в сёлах начинают крутиться деньги, благодаря высоким ценам на с/х продукцию. Видели почём арбузы? за фуру дынь и арбузов квартиру в Киеве можно купить.

И эти деньги конечно же оседают в карманах пересичных селян?! Или таки перекупов?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:20

  Hotab написав:С разведеным спиртом из картонного кубика. И ее может стать много, если население сел будет и дальше стремительно сокращаться. А оно будет. Сейчас немного переселенцы поддержат. И то хорошо.
если 100 тыс сёл Украине не нужно? останется 10 тыс но высокоразвитых, как в том видосе. Никто не хочет жить без благ цивилизации. Но и в Киев все не переедут.
  Hotab написав:видос не посмотрю, затратно.
уехал чтобы экономить на всём как муха? мне моб.оператор даёт 184гиг на месяц. могу поделиться)
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:25

Дело в том, что не смотря на вымирание сел, земля как не гуляла, так и не гуляет. Обрабатывается все! Просто сейчас земли вокруг села обрабатываются 5 тракторами и комбайнами, а 5-10 сотен людей абсолютно уже и не нужны. Со своими сапками, лопатами, косами. И корова в каждую хату не надо. Фермер имеет стадо и за ним смотрим совсем немного людей, выдаивая машинами.
Села в таком виде и количестве обречены. Это не сожаление, тут не о чем сожалеть. Это констатация.

уехал чтобы экономить на всём как муха

На излишне переоцененных и совсем необязательных вещах.

мне моб.оператор даёт 184гиг на месяц. могу поделиться)



Это кто такой щедрый? Уже или безлим, или лимит скажем 60 гиг , а потом обрезка скорости. А тут какие-то кумэдные пакеты)))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 сер, 2023 13:30, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:26

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel В Україні така інфраструктура в селі можлива, якщо воно за 10 км від Києва чи Львова. В решті сіл клієнтів не буде і інфраструктура загнеться

не факт, в сёлах начинают крутиться деньги, благодаря высоким ценам на с/х продукцию. Видели почём арбузы? за фуру дынь и арбузов квартиру в Киеве можно купить.

И эти деньги конечно же оседают в карманах пересичных селян?! Или таки перекупов?!

вы делаете из перекупов какую то суперсилу. Они нищие крысы по сравнению со средними и крупными фермерами, которые их услугами кстати не пользуются. У кого транспорт элеваторы и хранилища, у перекупов? уазик в лучшем случае.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:29

  Hotab написав:Села в таком виде и количестве обречены.
ок куда все денутся из обреченных сёл, выедут в Киев или в Польшу? там точно ждут 10млн нищебродов? и выехать из насиженных мест не так просто. Мое мнение выедут в другие сёла, более благополучные. Вариант который наиболее доступен финансово. Соответственно в этих благополучных сёлах всё будет супермаркет, фастфуд, новострои и может какая то работа.
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