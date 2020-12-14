vitaliiangel написав:

beee написав: 5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость. 5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость.

хрущам не 20 а 50 лет и многие не видели ремонтов за весь ltv . жк версаль в Ирпене 15 лет, не смотря на обстрелы он выглядит так же как и в 2008. УК знает своё дело. Каждый день на территории видно их работников в жилетах, каждый день что то делается.Для хруща это немыслимо чтобы жэк/осбб каждый день что то делал. Там половина не платит. Из тех средств что собирают 80% оплата труда начальника жэка, гл.инженера и бухгалтера. Родители как-то обратились в свой жэк на счёт ремонта парадной. 1е что им сказали это сумма задолженности по их дому, 2е примерная стоимость работ. Из чего был сделан вывод, что сначала хрущ рухнет, а потом жэк с ведром краски что-то подкрасит.