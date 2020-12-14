Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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beee написав:5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость.
хрущам не 20 а 50 лет и многие не видели ремонтов за весь ltv . жк версаль в Ирпене 15 лет, не смотря на обстрелы он выглядит так же как и в 2008. УК знает своё дело. Каждый день на территории видно их работников в жилетах, каждый день что то делается.
Для хруща это немыслимо чтобы жэк/осбб каждый день что то делал. Там половина не платит. Из тех средств что собирают 80% оплата труда начальника жэка, гл.инженера и бухгалтера. Родители как-то обратились в свой жэк на счёт ремонта парадной. 1е что им сказали это сумма задолженности по их дому, 2е примерная стоимость работ. Из чего был сделан вывод, что сначала хрущ рухнет, а потом жэк с ведром краски что-то подкрасит.
Тут бОльшая половина рассказывает, что новострои это просто модные МОПы. На самом деле - это среда, где общество понимает необходимость обслуживания. Я когда-то снимал гостинку на борщаге. Хозяйка получила её даром. Даже мебель не покупала. Зато при выселении заставила платить за царапины 40 летнего шкафа. Такую "недвижимость" должны даром отдавать малоимущим. В Польше, например, так и делают. Родственнику дали квартиру под ремонт бесплатно без права продажи
vitaliiangel , видос не посмотрю, затратно. Село возле крупных магистралей?
Потому что у нас небольшие городки неподалеку от крупного города да на международных трассах тоже более-менее. Но вот в глубине… Там и одной наливайте хватает. С разведеным спиртом из картонного кубика. И ее может стать много, если население сел будет и дальше стремительно сокращаться. А оно будет. Сейчас немного переселенцы поддержат. И то хорошо.
Hotab написав:С разведеным спиртом из картонного кубика. И ее может стать много, если население сел будет и дальше стремительно сокращаться. А оно будет. Сейчас немного переселенцы поддержат. И то хорошо.
если 100 тыс сёл Украине не нужно? останется 10 тыс но высокоразвитых, как в том видосе. Никто не хочет жить без благ цивилизации. Но и в Киев все не переедут.
Hotab написав:видос не посмотрю, затратно.
уехал чтобы экономить на всём как муха? мне моб.оператор даёт 184гиг на месяц. могу поделиться)
Дело в том, что не смотря на вымирание сел, земля как не гуляла, так и не гуляет. Обрабатывается все! Просто сейчас земли вокруг села обрабатываются 5 тракторами и комбайнами, а 5-10 сотен людей абсолютно уже и не нужны. Со своими сапками, лопатами, косами. И корова в каждую хату не надо. Фермер имеет стадо и за ним смотрим совсем немного людей, выдаивая машинами. Села в таком виде и количестве обречены. Это не сожаление, тут не о чем сожалеть. Это констатация.
уехал чтобы экономить на всём как муха
На излишне переоцененных и совсем необязательных вещах.
мне моб.оператор даёт 184гиг на месяц. могу поделиться)
Это кто такой щедрый? Уже или безлим, или лимит скажем 60 гиг , а потом обрезка скорости. А тут какие-то кумэдные пакеты)))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 сер, 2023 13:30, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі написав:vitaliiangel В Україні така інфраструктура в селі можлива, якщо воно за 10 км від Києва чи Львова. В решті сіл клієнтів не буде і інфраструктура загнеться
не факт, в сёлах начинают крутиться деньги, благодаря высоким ценам на с/х продукцию. Видели почём арбузы? за фуру дынь и арбузов квартиру в Киеве можно купить.
И эти деньги конечно же оседают в карманах пересичных селян?! Или таки перекупов?!
вы делаете из перекупов какую то суперсилу. Они нищие крысы по сравнению со средними и крупными фермерами, которые их услугами кстати не пользуются. У кого транспорт элеваторы и хранилища, у перекупов? уазик в лучшем случае.
Hotab написав:Села в таком виде и количестве обречены.
ок куда все денутся из обреченных сёл, выедут в Киев или в Польшу? там точно ждут 10млн нищебродов? и выехать из насиженных мест не так просто. Мое мнение выедут в другие сёла, более благополучные. Вариант который наиболее доступен финансово. Соответственно в этих благополучных сёлах всё будет супермаркет, фастфуд, новострои и может какая то работа.