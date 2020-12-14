Додано: Нед 13 сер, 2023 13:33

Мое мнение выедут в другие сёла, более благополучные. Вариант который наиболее доступен финансово. Соответственно в этих благополучных сёлах всё будет супермаркет, фастфуд, новострои и может какая то работа.





, та в общем куда и девались. Областные центры растут. (я о фактическом населении, а не официальном..И о фактически появляющихся новых микрорайонах и разрастании старых, потому что многие понаехи в городах не имеют городской прописки и не светятся в статистике населения этого города.). Райцентры +- балансируют на месте, при общем сокращении населения страны. Все это происходит за счет вымирающих сел.М.б когда-то так будет. Пока что сельский житель мечтает закрепиться в райцентре. А из райцентра житель в областной центр. . Из областного мечтают о Киеве.Ну и некоторый процент даже из сел и райцентров мечтает о Киеве , идет в ВУЗ Киева и таки остается в Киеве.Обратный переток крайне редкий, только под давлением обстоятельств: нет денег, продала квартиры и выезд на родину, проедая вырученные деньги.Или квартиру детям, а сами в село или райцентр умирать.