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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1114611147111481114911150>
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:33

vitaliiangel , та в общем куда и девались. Областные центры растут. (я о фактическом населении, а не официальном..И о фактически появляющихся новых микрорайонах и разрастании старых, потому что многие понаехи в городах не имеют городской прописки и не светятся в статистике населения этого города.). Райцентры +- балансируют на месте, при общем сокращении населения страны. Все это происходит за счет вымирающих сел.

Мое мнение выедут в другие сёла, более благополучные. Вариант который наиболее доступен финансово. Соответственно в этих благополучных сёлах всё будет супермаркет, фастфуд, новострои и может какая то работа.


М.б когда-то так будет. Пока что сельский житель мечтает закрепиться в райцентре. А из райцентра житель в областной центр. . Из областного мечтают о Киеве.
Ну и некоторый процент даже из сел и райцентров мечтает о Киеве , идет в ВУЗ Киева и таки остается в Киеве.

Обратный переток крайне редкий, только под давлением обстоятельств: нет денег, продала квартиры и выезд на родину, проедая вырученные деньги.
Или квартиру детям, а сами в село или райцентр умирать.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 сер, 2023 13:41, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:36

  Hotab написав:Это кто такой щедрый? Уже или безлим, или лимит скажем 60 гиг , а потом обрезка скорости. А тут какие-то кумэдные пакеты)))
у меня никакой обрезки скорости. все 184 на максималке, в след.месяце будет 224гб а в октябре 284гб и тд. (+60гб каждый месяц типа программа лояльности) лайф бизнес пакет. уже правда закрытый для новых абонентов, но на лохе продаётся кто не успел
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:40

  Hotab написав:М.б когда-то так будет. Пока что сельский житель мечтает закрепится в райцентре. А из райцентра житель в областной центр. . Из областного мечтают о Киеве.
Ну и некоторый процент даже из сел и райцентров мечтает о Киеве , идет в ВУЗ Киева и таки остается в Киеве.
это пока недвижимость обл.центров им по карману. потом будут брать пригороды и всё что в радиусе 50км. логистика имеет значение, за 20км или за 100км ребенка в школу а родителей в больницу возить? Новых школ и больниц конечно строить не будут. У государства таких денег нет. Но в Ирпене такое строят за местный бюджет.
  Hotab написав:Обратный переток крайне редкий, только под давлением обстоятельств: нет денег, продала квартиры и выезд на родину, проедая вырученные деньги.
Или квартиру детям, а сами в село или райцентр умирать.
обратный переток будет возможен, если сдавать свою киевскую квартиру скажем за 1куе . на эти деньги в селе можно жить как царь. Продукты будут на дом приносить. Вкусное вино из малины, блины и прочее прочее, готовить у нас умеют.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 13 сер, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:47

vitaliiangel ,
Но в Ирпене такое строят за местный бюджет.


Ирпень как раз и есть одним из вариантов входного билета в столицу для сельских и райцентровских жителей страны. Еще не Киевские цены, но уже почти в столице живешь. Если успешно закрепился, то потом перебрался на троещину . :lol:
А потом и на Дарницу)) Если не надо каждое утро на работу, то вполне и остаются на всю жизнь в пригороде.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 сер, 2023 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:48

  Hotab написав:Если успешно закрепился, то потом перебрался на троещину
ты был в Ирпене и на трое? это даунгрейт. После Ирпеня только один районе +/- воспринимается это Оболонь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 13 сер, 2023 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:49

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Если успешно закрепился, то потом перебрался на троещину
ты был в Ирпене и на трое? это даунгрейт.

Я там выше добавил. Если не ездить, то лучше Ирпеня и не надо ничего. Но все же если офисный планктон…
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:50

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Если успешно закрепился, то потом перебрался на троещину
ты был в Ирпене и на трое? это даунгрейт.

Я там выше добавил. Если не ездить, то лучше Ирпень и не надо ничего. Но все же если офисный планктон…

веришь ездят, как раз потому что не хотят жить на троях и борщаговках. из двух зол ездить = меньшее, хотя тоже зло. Мегаполисы это зло. Работа должна быть везде. Сколько бенза палят понаехи из пригорода? миллионы тонн в год.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 13 сер, 2023 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:52

Hotab

сейчас скорее другая схема:
жители областных центров едут в Киев и за границу
жители райцентров и сел едут в Киев и за границу, немного в крупные города.

новые микрорайоны растут за счет тех, кто переехал 10 лет назад и насобирал на квартиру.

из одноклассников моих в родном городе осталось человек 8 из 30, в Украине наверное 15 по состоянию на до войны. областной центр, 10 лет назад выпуск.

математика: 60 родителей родили 40 детей, из которых 30 в одном классе учились. у них суммарно 10 братьев и сестер.
в Украине осталось 15, у них 4 детей на данный момент. 60 чел через 2 поколения превратились в 4. такими темпами тут будут заброшенные города уже скоро. та они и есть. из райцентра отними всех пенсионеров, которые умрут за 20 лет, там останется 200 человек из 10000
Востаннє редагувалось smdtranz в Нед 13 сер, 2023 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Если успешно закрепился, то потом перебрался на троещину
ты был в Ирпене и на трое? это даунгрейт. После Ирпеня только один районе +/- воспринимается это Оболонь.
Вас послухати, то в Києві є тільки Троя з Борщагою і Оболонь. Та ж оболонь більшою частиною нічим не краще трої, за винятком наявності метро.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:56

  smdtranz написав:и за границу
ключевые вопросы язык и жильё. Выехать в Польшу и выучить польский много ума не надо, а вот купить там жильё уже проблема. Сколько из выехавших купили заграницей жильё? из моего круга челых 2 человека, в среднем через 15 лет эмиграции.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 13 сер, 2023 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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