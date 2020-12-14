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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11147111481114911150>
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:58

vitaliiangel , для меня еще будет фактором выбора круг общения. Конкретно где живут мои нынешние друзья/приятели. Херсонский круг исчез. В Херсоне не живет никто, а живет где попало. Новый круг живет в Кампусе, таунах на окраинах , но все же в черте, и т.д. Я уже понял, что живя за городом ты будешь первым кто уезжает домой со всех встреч. А порой просто и не будешь ехать, осознавая что машиной нельзя, общественный бесячий, ну разве что такси по невкусной цене. Когда-то поедешь, но чаще скажешь «та без меня».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:02

vitaliiangel

География куда шире. там и турция, и эмираты, и сша, и канада, и бельгия и даже индия.
кто-то замуж вышли, кто-то снимает и не парится.
важно то, что выехали еще задолго до войны и назад особо не планируют.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:06

  Hotab написав:Я уже понял, что живя за городом ты будешь первым кто уезжает домой со всех встреч. А порой просто и не будешь ехать, осознавая что машиной нельзя, общественный бесячий, ну разве что такси по невкусной цене. Когда-то поедешь, но чаще скажешь «та без меня».
большие встречи лучше организовывать с ночевкой желательно на турбазах, или в 23:00 все как один пьяные садятся за руль, им что дома помазано или заночевать на турбазе религия не позволяет?

С мелкой встречи не грех уехать раньше. Если нет денег на такси, на ресторан их тем более не будет. Он в разы дороже. На встречи с пивом и рыбой в стиле мухастайл я допустим не хожу, выслушивать их пьяные бредни, какие все вокруг подонки - неинтересно. а у мухастайл все разговоры только об этом.

Интересных мне людей я приглашаю к себе и да приезжали даже за 3тыс км. Друг детства из Польши приезжал раза 3. Из РФ приезжали много.. до 2014. То есть проблема надумана. Когда тебя хотят видеть пришлют за тобой машину, отвезут куда надо или приедут сами. Пригород не Антарктида.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 13 сер, 2023 14:13, всього редагувалось 5 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:рекомендую глянуть еще этот видос сколько в селе на 3 тыс жителей коммерции
(автор невольно сделал её обзор)
viewtopic.php?p=5609653#p5609653

1. тракстоп
2. Макдоналдс
3. пиццерия
4. Arby’s
5. четыре отеля
6. супермаркет safeway
7. ресторан
8. заправка
9. два автосалона
10. хозмаг

украинская коммерция будет расти вместе с остальной цивилизацией примерно к таким же уровням (даже в сёлах). А госсектор наоборот будет сокращаться (школы больницы).

Я представляю, Макдональд навіть не у всіх обласних центрах є, а тут буде в кожному селі?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel В Україні така інфраструктура в селі можлива, якщо воно за 10 км від Києва чи Львова. В решті сіл клієнтів не буде і інфраструктура загнеться

не факт, в сёлах начинают крутиться деньги, благодаря высоким ценам на с/х продукцию. Видели почём арбузы? за фуру дынь и арбузов квартиру в Киеве можно купить.
Арбуз 250 грн.
Догадываюсь откуда он
beee
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:18

  beee написав:
vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel В Україні така інфраструктура в селі можлива, якщо воно за 10 км від Києва чи Львова. В решті сіл клієнтів не буде і інфраструктура загнеться

не факт, в сёлах начинают крутиться деньги, благодаря высоким ценам на с/х продукцию. Видели почём арбузы? за фуру дынь и арбузов квартиру в Киеве можно купить.
Арбуз 250 грн.
Догадываюсь откуда он

Іспанія?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:19

  smdtranz написав:кто-то снимает и не парится.
я снимал 7 лет и хоть все было относительно адекватно, среди ночи меня не выселяли и цены поднимали раз в год, но все равно аренду больше не хочу. Во первых останься без работы чем платить аренду? во вторых ни ремонта ни мебели какая тебе нравится. Я люблю скандинавскую мебель, 2х метровые драцены и паркетный пол. хер такое найдёшь в аренде. Это надо грузовик покупать и интерьер с собой возить?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:22

  beee написав:Арбуз 250 грн.
4 тысячи арбузов = хрущ в Киеве
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  beee написав:
vitaliiangel написав:[quote="5609675:Дюрі-бачі"]vitaliiangel В Україні така інфраструктура в селі можлива, якщо воно за 10 км від Києва чи Львова. В решті сіл клієнтів не буде і інфраструктура загнеться

не факт, в сёлах начинают крутиться деньги, благодаря высоким ценам на с/х продукцию. Видели почём арбузы? за фуру дынь и арбузов квартиру в Киеве можно купить.
Арбуз 250 грн.
Догадываюсь откуда он

Іспанія?[/quote]. Херсон
beee
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:25

vitaliiangel ,
На встречи с пивом и рыбой в стиле мухастайл я допустим не хожу, выслушивать их пьяные бредни, какие все вокруг подонки - неинтересно. а у мухастайл все разговоры только об этом.


Ну вот все индивидуально. Независимо, мы пьем виски в пабе либо коктейли компанией дома у кого, либо пиво с кальмаром в пивнухе, но «какие все подонки» в своем кругу не слышал. Один ойтишник какой-то мегаголовастый, я в их иерархии не разбираюсь, но на вопрос «ты синьор, или уже тимлидер» он ответил что «над тимлидерами» (по покупкам примерно это видно). Второй какая-то правая рука какого-то иностранного олигарха, иногда приезжающего в Украину и имеющего тут бизнес.. Третий какой-то торгаш- переселенец , но все хорошо там с головой. Ни разу не брюзжали, не обсуждали никого. (Родину защищать не хотят, гггг, за что выгребают от меня. Но донатят)
Так я к чему? Я не вижу себя в этой схеме в Ирпене , когда мы почти каждую пятницу встречаемся поиграть типа в стратегии , или ассоциации (я думаю ты в курсе сколько сейчас настолок помимо традиционных карт) , хлебая коктейли. Состояние не бычьего угара, но за руль уже нельзя. Потому в любом случае пока что лично я нацелен только на городскую черту.
Hotab
 
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