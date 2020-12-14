Додано: Нед 13 сер, 2023 14:25

На встречи с пивом и рыбой в стиле мухастайл я допустим не хожу, выслушивать их пьяные бредни, какие все вокруг подонки - неинтересно. а у мухастайл все разговоры только об этом.





Ну вот все индивидуально. Независимо, мы пьем виски в пабе либо коктейли компанией дома у кого, либо пиво с кальмаром в пивнухе, но «какие все подонки» в своем кругу не слышал. Один ойтишник какой-то мегаголовастый, я в их иерархии не разбираюсь, но на вопрос «ты синьор, или уже тимлидер» он ответил что «над тимлидерами» (по покупкам примерно это видно). Второй какая-то правая рука какого-то иностранного олигарха, иногда приезжающего в Украину и имеющего тут бизнес.. Третий какой-то торгаш- переселенец , но все хорошо там с головой. Ни разу не брюзжали, не обсуждали никого. (Родину защищать не хотят, гггг, за что выгребают от меня. Но донатят)Так я к чему? Я не вижу себя в этой схеме в Ирпене , когда мы почти каждую пятницу встречаемся поиграть типа в стратегии , или ассоциации (я думаю ты в курсе сколько сейчас настолок помимо традиционных карт) , хлебая коктейли. Состояние не бычьего угара, но за руль уже нельзя. Потому в любом случае пока что лично я нацелен только на городскую черту.