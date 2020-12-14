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Додано: Нед 13 сер, 2023 13:58
vitaliiangel , для меня еще будет фактором выбора круг общения. Конкретно где живут мои нынешние друзья/приятели. Херсонский круг исчез. В Херсоне не живет никто, а живет где попало. Новый круг живет в Кампусе, таунах на окраинах , но все же в черте, и т.д. Я уже понял, что живя за городом ты будешь первым кто уезжает домой со всех встреч. А порой просто и не будешь ехать, осознавая что машиной нельзя, общественный бесячий, ну разве что такси по невкусной цене. Когда-то поедешь, но чаще скажешь «та без меня».
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:02
vitaliiangel
География куда шире. там и турция, и эмираты, и сша, и канада, и бельгия и даже индия.
кто-то замуж вышли, кто-то снимает и не парится.
важно то, что выехали еще задолго до войны и назад особо не планируют.
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:06
большие встречи лучше организовывать с ночевкой желательно на турбазах, или в 23:00 все как один пьяные садятся за руль, им что дома помазано или заночевать на турбазе религия не позволяет?
С мелкой встречи не грех уехать раньше. Если нет денег на такси, на ресторан их тем более не будет. Он в разы дороже. На встречи с пивом и рыбой в стиле мухастайл я допустим не хожу, выслушивать их пьяные бредни, какие все вокруг подонки - неинтересно. а у мухастайл все разговоры только об этом.
Интересных мне людей я приглашаю к себе и да приезжали даже за 3тыс км. Друг детства из Польши приезжал раза 3. Из РФ приезжали много.. до 2014. То есть проблема надумана. Когда тебя хотят видеть пришлют за тобой машину, отвезут куда надо или приедут сами. Пригород не Антарктида.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 13 сер, 2023 14:13, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я представляю, Макдональд навіть не у всіх обласних центрах є, а тут буде в кожному селі?
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Арбуз 250 грн.
Догадываюсь откуда он
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:18
Іспанія?
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:19
я снимал 7 лет и хоть все было относительно адекватно, среди ночи меня не выселяли и цены поднимали раз в год, но все равно аренду больше не хочу. Во первых останься без работы чем платить аренду? во вторых ни ремонта ни мебели какая тебе нравится. Я люблю скандинавскую мебель, 2х метровые драцены и паркетный пол. хер такое найдёшь в аренде. Это надо грузовик покупать и интерьер с собой возить?
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Іспанія?[/quote]. Херсон
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:25
vitaliiangel ,
Ну вот все индивидуально. Независимо, мы пьем виски в пабе либо коктейли компанией дома у кого, либо пиво с кальмаром в пивнухе, но «какие все подонки» в своем кругу не слышал. Один ойтишник какой-то мегаголовастый, я в их иерархии не разбираюсь, но на вопрос «ты синьор, или уже тимлидер» он ответил что «над тимлидерами» (по покупкам примерно это видно). Второй какая-то правая рука какого-то иностранного олигарха, иногда приезжающего в Украину и имеющего тут бизнес.. Третий какой-то торгаш- переселенец , но все хорошо там с головой. Ни разу не брюзжали, не обсуждали никого. (Родину защищать не хотят, гггг, за что в шутку выгребают от меня. Но донатят)
Так я к чему? Я не вижу себя в этой схеме в Ирпене , когда мы почти каждую пятницу встречаемся поиграть типа в стратегии , или ассоциации (я думаю ты в курсе сколько сейчас настолок помимо традиционных карт) , хлебая коктейли. Состояние не бычьего угара, но за руль уже нельзя. Потому в любом случае пока что лично я нацелен только на городскую черту.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 13 сер, 2023 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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