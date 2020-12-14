|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:26
Faceless написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Если успешно закрепился, то потом перебрался на троещину
ты был в Ирпене и на трое? это даунгрейт. После Ирпеня только один районе +/- воспринимается это Оболонь.
Вас послухати, то в Києві є тільки Троя з Борщагою і Оболонь. Та ж оболонь більшою частиною нічим не краще трої, за винятком наявності метро.
оболонь = парк, набережная, пляжи, дримтаун, ашан, эпицентр. Нет такой плотности застройки как на похе. Метро я редко пользуюсь, но не закапывать же? пусть будет. Голосеево тоже прикольно, там где лес с озером, дорога по холмам на монастырь, но уступает в моем рейтинге оболони.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 13 сер, 2023 14:50, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18716
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2179 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:35
Hotab написав:
Я не вижу себя в этой схеме в Ирпене , когда мы почти каждую пятницу встречаемся поиграть типа в стратегии , или ассоциации (я думаю ты в курсе сколько сейчас настолок помимо традиционных карт) , хлебая коктейли. Состояние не бычьего угара, но за руль уже нельзя. Потому в любом случае пока что лично я нацелен только на городскую черту.
если купишь приличный дом с бассейном, альтанкой и сауной в Ирпене думаю твоим ребятам будет не в западло к тебе в гости приезжать. Судя по всему моторы у них есть и домой в постельку к жёнам они не спешат.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18716
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2179 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:36
Vadim_ написав: vitaliiangel написав: smdtranz написав:
кто-то снимает и не парится.
я снимал 7 лет и хоть все было относительно адекватно, среди ночи меня не выселяли и цены поднимали раз в год, но все равно аренду больше не хочу. Во первых останься без работы чем платить аренду? во вторых ни ремонта ни мебели какая тебе нравится. Я люблю скандинавскую мебель, 2х метровые драцены и паркетный пол. хер такое найдёшь в аренде. Это надо грузовик покупать и интерьер с собой возить?
Вы в курсе сколько стоит под ключь НАСТОЯЩИЙ паркетный дубовый пол?
Вам перехочеться оплачивать аренду ,в итоге , та ну на пусть лучше ванючий ламинат.
У мну в маминой квартире настоящий дубовый парке. Когда, я буду делать капитальный ремонт той квартиры будет выброшено і заменено все, кроме паркета.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2191
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:37
Vadim_ написав:
Вы в курсе сколько стоит под ключь НАСТОЯЩИЙ паркетный дубовый пол?
нет не в курсе. у меня паркет из граба, сам ложил перед войной. Ясень тоже нравится и пилится он легче.
Bolt написав:
Когда, я буду делать капитальный ремонт той квартиры будет выброшено і заменено все, кроме паркета.
ничего на свете лучше нету, чем пол из дубового паркета..
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18716
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2179 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:43
vitaliiangel написав: Vadim_ написав:
Вы в курсе сколько стоит под ключь НАСТОЯЩИЙ паркетный дубовый пол?
нет не в курсе. у меня паркет из граба, сам ложил перед войной. Ясень тоже нравится и пилится он легче.
Bolt написав:
Когда, я буду делать капитальный ремонт той квартиры будет выброшено і заменено все, кроме паркета.
ничего на свете лучше нету, чем пол из дубового паркета..
Уже лет 40 лежит. Циклянуть только надо будет. В центре где жил в австродоме, паркету вообще было больше ста лет. При первом ремонте он был поциклеван. Потом, лет через 10 делали капремонт квартиры. Выравнивали пол во всей квартире, положили сверху на него паркетную доску.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2191
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:45
Bolt написав:
Уже лет 40 лежит. Циклянуть только надо будет. В центре где жил в австродоме, паркету вообще было больше ста лет. При первом ремонте он был поциклеван. Потом, лет через 20 делали капремонт квартиры. Выравнивали пол во всей квартире, положили сверху на него паркетную доску.
в эрмитаже паркетам по 200+ лет. Народу там топчется в год миллион, и ничё выдерживает. Ламинат бы вытирали до дыр за месяц.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18716
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2179 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:49
vitaliiangel написав: Bolt написав:
Уже лет 40 лежит. Циклянуть только надо будет. В центре где жил в австродоме, паркету вообще было больше ста лет. При первом ремонте он был поциклеван. Потом, лет через 20 делали капремонт квартиры. Выравнивали пол во всей квартире, положили сверху на него паркетную доску.
в эрмитаже паркетам по 200+ лет. Народу там топчется в год миллион, и ничё выдерживает. Ламинат бы вытирали до дыр за месяц.
Кстати он в районе входной двери был немного затерт на пару мм. Циклеванием не получалось отремонтировать. Нашли такой же паркет по размеру(даже шлиц совпадал), единственное старый имел толщину 22 мм, а новый 16.мастер просто подложил 6 мм фанеру и все было пучком.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2191
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 14:53
Bolt попробуйте на кусочке полуматовый лак для яхт прямо сверху на глянец. сразу другой вид. этот лак не то что обувью, гвоздем не поцарапать. И к воде он больше других устойчив.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18716
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2179 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 15:03
Цена на сейчас а не на паркет уложенный 50 лет назад при совке , да и то шо там нету щелей между планками я очень сомневаюсь, тем более тогда он был мелкоформатный.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 595 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 сер, 2023 15:06
Vadim_ написав:
Цена на сейчас а не на паркет уложенный 50 лет назад при совке , да и то шо там нету щелей между планками я очень сомневаюсь, тем более тогда он был мелкоформатный.
какие нах 50 лет? дом 2011г. щели это ваш личный комплекс? если и были щели из-за геометрии комнаты (куда в теории могла иголка упасть), они давно залиты лаком и визуально не видны. А желающих поискать щели с лупой на коленях в моем круге общения нет. Людям либо нравится, либо не нравится.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18716
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2179 раз.
- Подякували: 3128 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24099
|16209391
|
|
|1211
|5309507
|
|
|3
|5815
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|