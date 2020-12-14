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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11148111491115011151>
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:26

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Если успешно закрепился, то потом перебрался на троещину
ты был в Ирпене и на трое? это даунгрейт. После Ирпеня только один районе +/- воспринимается это Оболонь.
Вас послухати, то в Києві є тільки Троя з Борщагою і Оболонь. Та ж оболонь більшою частиною нічим не краще трої, за винятком наявності метро.

оболонь = парк, набережная, пляжи, дримтаун, ашан, эпицентр. Нет такой плотности застройки как на похе. Метро я редко пользуюсь, но не закапывать же? пусть будет. Голосеево тоже прикольно, там где лес с озером, дорога по холмам на монастырь, но уступает в моем рейтинге оболони.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 13 сер, 2023 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:35

  Hotab написав:Я не вижу себя в этой схеме в Ирпене , когда мы почти каждую пятницу встречаемся поиграть типа в стратегии , или ассоциации (я думаю ты в курсе сколько сейчас настолок помимо традиционных карт) , хлебая коктейли. Состояние не бычьего угара, но за руль уже нельзя. Потому в любом случае пока что лично я нацелен только на городскую черту.
если купишь приличный дом с бассейном, альтанкой и сауной в Ирпене думаю твоим ребятам будет не в западло к тебе в гости приезжать. Судя по всему моторы у них есть и домой в постельку к жёнам они не спешат.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:36

  Vadim_ написав:
  vitaliiangel написав:
  smdtranz написав:кто-то снимает и не парится.
я снимал 7 лет и хоть все было относительно адекватно, среди ночи меня не выселяли и цены поднимали раз в год, но все равно аренду больше не хочу. Во первых останься без работы чем платить аренду? во вторых ни ремонта ни мебели какая тебе нравится. Я люблю скандинавскую мебель, 2х метровые драцены и паркетный пол. хер такое найдёшь в аренде. Это надо грузовик покупать и интерьер с собой возить?

Вы в курсе сколько стоит под ключь НАСТОЯЩИЙ паркетный дубовый пол?
Вам перехочеться оплачивать аренду ,в итоге , та ну на пусть лучше ванючий ламинат.

У мну в маминой квартире настоящий дубовый парке. Когда, я буду делать капитальный ремонт той квартиры будет выброшено і заменено все, кроме паркета.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:37

  Vadim_ написав:Вы в курсе сколько стоит под ключь НАСТОЯЩИЙ паркетный дубовый пол?
нет не в курсе. у меня паркет из граба, сам ложил перед войной. Ясень тоже нравится и пилится он легче.
  Bolt написав:Когда, я буду делать капитальный ремонт той квартиры будет выброшено і заменено все, кроме паркета.
ничего на свете лучше нету, чем пол из дубового паркета..
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:43

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:Вы в курсе сколько стоит под ключь НАСТОЯЩИЙ паркетный дубовый пол?
нет не в курсе. у меня паркет из граба, сам ложил перед войной. Ясень тоже нравится и пилится он легче.
  Bolt написав:Когда, я буду делать капитальный ремонт той квартиры будет выброшено і заменено все, кроме паркета.
ничего на свете лучше нету, чем пол из дубового паркета..

Уже лет 40 лежит. Циклянуть только надо будет. В центре где жил в австродоме, паркету вообще было больше ста лет. При первом ремонте он был поциклеван. Потом, лет через 10 делали капремонт квартиры. Выравнивали пол во всей квартире, положили сверху на него паркетную доску.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:45

  Bolt написав:Уже лет 40 лежит. Циклянуть только надо будет. В центре где жил в австродоме, паркету вообще было больше ста лет. При первом ремонте он был поциклеван. Потом, лет через 20 делали капремонт квартиры. Выравнивали пол во всей квартире, положили сверху на него паркетную доску.
в эрмитаже паркетам по 200+ лет. Народу там топчется в год миллион, и ничё выдерживает. Ламинат бы вытирали до дыр за месяц.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:49

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Уже лет 40 лежит. Циклянуть только надо будет. В центре где жил в австродоме, паркету вообще было больше ста лет. При первом ремонте он был поциклеван. Потом, лет через 20 делали капремонт квартиры. Выравнивали пол во всей квартире, положили сверху на него паркетную доску.
в эрмитаже паркетам по 200+ лет. Народу там топчется в год миллион, и ничё выдерживает. Ламинат бы вытирали до дыр за месяц.

Кстати он в районе входной двери был немного затерт на пару мм. Циклеванием не получалось отремонтировать. Нашли такой же паркет по размеру(даже шлиц совпадал), единственное старый имел толщину 22 мм, а новый 16.мастер просто подложил 6 мм фанеру и все было пучком.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:53

Bolt попробуйте на кусочке полуматовый лак для яхт прямо сверху на глянец. сразу другой вид. этот лак не то что обувью, гвоздем не поцарапать. И к воде он больше других устойчив.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:03

Цена на сейчас а не на паркет уложенный 50 лет назад при совке , да и то шо там нету щелей между планками я очень сомневаюсь, тем более тогда он был мелкоформатный.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:06

  Vadim_ написав:Цена на сейчас а не на паркет уложенный 50 лет назад при совке , да и то шо там нету щелей между планками я очень сомневаюсь, тем более тогда он был мелкоформатный.

какие нах 50 лет? дом 2011г. щели это ваш личный комплекс? если и были щели из-за геометрии комнаты (куда в теории могла иголка упасть), они давно залиты лаком и визуально не видны. А желающих поискать щели с лупой на коленях в моем круге общения нет. Людям либо нравится, либо не нравится.
vitaliiangel
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