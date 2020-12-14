vitaliiangel написав:

smdtranz написав: кто-то снимает и не парится. кто-то снимает и не парится.

я снимал 7 лет и хоть все было относительно адекватно, среди ночи меня не выселяли и цены поднимали раз в год, но все равно аренду больше не хочу. Во первых останься без работы чем платить аренду? во вторых ни ремонта ни мебели какая тебе нравится. Я люблю скандинавскую мебель, 2х метровые драцены и паркетный пол. хер такое найдёшь в аренде. Это надо грузовик покупать и интерьер с собой возить?