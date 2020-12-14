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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11148111491115011151
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:19

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:Цена на сейчас а не на паркет уложенный 50 лет назад при совке , да и то шо там нету щелей между планками я очень сомневаюсь, тем более тогда он был мелкоформатный.

какие нах 50 лет? дом 2011г. щели это ваш личный комплекс? если и были щели (куда в теории могла иголка упасть), они давно залиты лаком и визуально не видны. А желающих поискать щели с лупой на коленях в моем круге общения нет.

Так а шо мешает иметь свою квартиру или дом , при таких познаниях залития щелей лаком?
Вот я спешил и дубовый паркет 600*120*22 мм уговорил уложить на стяжку(на которой фанера ) имеющую влажность не придатную. Зимой при отоплении возле радиаторов щели около 1-2 мм, летом уходят в 0 и даже вспучивается.
Вообщем , теоретикам с практиками сложно найти консенсус :) .
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:31

  Vadim_ написав:Вот я спешил и дубовый паркет 600*120*22 мм уговорил уложить на стяжку(на которой фанера ) имеющую влажность не придатную. Зимой при отоплении возле радиаторов щели около 1-2 мм, летом уходят в 0 и даже вспучивается.
Вообщем , теоретикам с практиками сложно найти консенсус
я ложил на бетонную стяжку на гибкий акриловый клей, Который после высыхания становится эластичным, как смола. Вуаля ни зимой при отоплении, ни летом под кондиционером геометрия паркета не меняется. Я бы это увидел по трещинам лака. Технологического зазора 1см между паркетом и стенами оказывается достаточно. А кто вбивает паркет в самую стену, как раз имеет летом всдутия и бугры.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 15:39

  Vadim_ написав:Цена на сейчас а не на паркет уложенный 50 лет назад при совке , да и то шо там нету щелей между планками я очень сомневаюсь, тем более тогда он был мелкоформатный.

Как раз не мелкоформатный. Где то40х300 мм. Мелкоформатный около 25 мм ширина ЕМНИП.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 16:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На Оболоні продовжують будівництво моста-хвильки

За проєктом його довжина буде – 160 метрів, а ширина — 4 метри. До того ж він буде підсвічуватись різними кольорами і на ньому вмикатиметься музика.

На продовження будівництва цього мосту Тайвань виділив $2,5 млн, ще 19,5 млн грн виділила метрополія Великого Парижа.

Прикольный, кстати
beee
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 16:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не, я с доски на винил перешёл. Царапины эти, фу.
Под винил правда шлифовка нужна, зато красиво
beee
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 16:07

beee , там наче в на самому острові щось ковиряються. По проекту там багато чого буде.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 16:14

  beee написав:Не, я с доски на винил перешёл. Царапины эти, фу.
Под винил правда шлифовка нужна, зато красиво

а можно ссылку? винилы разные. я рассматриваю кварц-виниловый ламинат как альтернативу плитке на пол в кухне и ванной.
https://rozetka.com.ua/306705378/p306705378/
https://rozetka.com.ua/306705388/p306705388/

но не уверен.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 13 сер, 2023 16:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 16:16

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:Вот я спешил и дубовый паркет 600*120*22 мм уговорил уложить на стяжку(на которой фанера ) имеющую влажность не придатную. Зимой при отоплении возле радиаторов щели около 1-2 мм, летом уходят в 0 и даже вспучивается.
Вообщем , теоретикам с практиками сложно найти консенсус
я ложил на бетонную стяжку на гибкий акриловый клей, Который после высыхания становится эластичным, как смола. Вуаля ни зимой при отоплении, ни летом под кондиционером геометрия паркета не меняется. Я бы это увидел по трещинам лака. Технологического зазора 1см между паркетом и стенами оказывается достаточно. А кто вбивает паркет в самую стену, как раз имеет летом всдутия и бугры.

Ошибаетесь , 1,0-1,5 см. по периметру.
Но щели только возле радиаторов во время отопления, а вздутия на швах летом по площади , щели у радиаторов летом "уходят"
Vadim_
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