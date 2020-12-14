Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim_ написав:Цена на сейчас а не на паркет уложенный 50 лет назад при совке , да и то шо там нету щелей между планками я очень сомневаюсь, тем более тогда он был мелкоформатный.
какие нах 50 лет? дом 2011г. щели это ваш личный комплекс? если и были щели (куда в теории могла иголка упасть), они давно залиты лаком и визуально не видны. А желающих поискать щели с лупой на коленях в моем круге общения нет.
Так а шо мешает иметь свою квартиру или дом , при таких познаниях залития щелей лаком? Вот я спешил и дубовый паркет 600*120*22 мм уговорил уложить на стяжку(на которой фанера ) имеющую влажность не придатную. Зимой при отоплении возле радиаторов щели около 1-2 мм, летом уходят в 0 и даже вспучивается. Вообщем , теоретикам с практиками сложно найти консенсус .
Vadim_ написав:Вот я спешил и дубовый паркет 600*120*22 мм уговорил уложить на стяжку(на которой фанера ) имеющую влажность не придатную. Зимой при отоплении возле радиаторов щели около 1-2 мм, летом уходят в 0 и даже вспучивается. Вообщем , теоретикам с практиками сложно найти консенсус
я ложил на бетонную стяжку на гибкий акриловый клей, Который после высыхания становится эластичным, как смола. Вуаля ни зимой при отоплении, ни летом под кондиционером геометрия паркета не меняется. Я бы это увидел по трещинам лака. Технологического зазора 1см между паркетом и стенами оказывается достаточно. А кто вбивает паркет в самую стену, как раз имеет летом всдутия и бугры.
Vadim_ написав:Вот я спешил и дубовый паркет 600*120*22 мм уговорил уложить на стяжку(на которой фанера ) имеющую влажность не придатную. Зимой при отоплении возле радиаторов щели около 1-2 мм, летом уходят в 0 и даже вспучивается. Вообщем , теоретикам с практиками сложно найти консенсус
я ложил на бетонную стяжку на гибкий акриловый клей, Который после высыхания становится эластичным, как смола. Вуаля ни зимой при отоплении, ни летом под кондиционером геометрия паркета не меняется. Я бы это увидел по трещинам лака. Технологического зазора 1см между паркетом и стенами оказывается достаточно. А кто вбивает паркет в самую стену, как раз имеет летом всдутия и бугры.
Ошибаетесь , 1,0-1,5 см. по периметру. Но щели только возле радиаторов во время отопления, а вздутия на швах летом по площади , щели у радиаторов летом "уходят"